Фаршировані печериці дуже ніжні та соковиті, зазначає 24 Канал з посиланням на ютуб-канал "Сімейні страви". Їхня досконалість – у зручній подачі та довершеному смаку.
Як приготувати фаршировані печериці?
- Час: 35 хвилин
- Порцій: 2
Інгредієнти:
– 600 грамів грибів;
– 200 грамів фаршу;
– 100 грамів сиру;
– 1 чайна ложка солі;
– чверть чайної ложки чорного перцю;
– чверть чайної ложки мускатного горіха;
– олія.
Приготування:
- Гриби ретельно помийте, за потреби зніміть шкірку.
- Обережно вийміть ніжки та дрібно наріжте їх кубиками. Капелюшки злегка змастіть олією, щоб під час запікання вони залишилися соковитими.
- За бажанням можна трохи вичистити серединку грибів – так у них поміститься більше начинки.
- До нарізаних ніжок додайте м’ясний фарш і добре перемішайте.
- Посоліть, додайте мускатний горіх і трохи сметани, щоб начинка була ніжною та не сухою.
- Ще раз ретельно перемішайте. Підготовленою начинкою наповніть капелюшки грибів.
- Твердий сир натріть на крупній тертці та щедро викладіть зверху на кожен гриб.
- Перекладіть фаршировані гриби у форму для запікання та поставте в розігріту до 200 градусів духовку приблизно на 20 хвилин, доки сир не розплавиться й не утвориться рум’яна скоринка.
- Готові гриби подавайте гарячими – вони виходять ароматними, соковитими й з апетитною сирною шапочкою.
Як вибрати печериці?
Вони мають бути щільними і пружними, без м’якості під пальцями, пише "РБК Україна". Капелюшок – матовий, рівного білого або кремового відтінку.
Колір також має значення: уникайте грибів з плямами, потемніннями чи підозрілим блиском. Ці прості правила гарантують, що застілля мине без неприємних сюрпризів.
