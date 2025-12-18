Фаршировані печериці дуже ніжні та соковиті, зазначає 24 Канал з посиланням на ютуб-канал "Сімейні страви". Їхня досконалість – у зручній подачі та довершеному смаку.

Як приготувати фаршировані печериці?

Час: 35 хвилин

35 хвилин Порцій: 2

Інгредієнти:

– 600 грамів грибів;

– 200 грамів фаршу;

– 100 грамів сиру;

– 1 чайна ложка солі;

– чверть чайної ложки чорного перцю;

– чверть чайної ложки мускатного горіха;

– олія.

Приготування:

Гриби ретельно помийте, за потреби зніміть шкірку. Обережно вийміть ніжки та дрібно наріжте їх кубиками. Капелюшки злегка змастіть олією, щоб під час запікання вони залишилися соковитими. За бажанням можна трохи вичистити серединку грибів – так у них поміститься більше начинки. До нарізаних ніжок додайте м’ясний фарш і добре перемішайте. Посоліть, додайте мускатний горіх і трохи сметани, щоб начинка була ніжною та не сухою. Ще раз ретельно перемішайте. Підготовленою начинкою наповніть капелюшки грибів. Твердий сир натріть на крупній тертці та щедро викладіть зверху на кожен гриб. Перекладіть фаршировані гриби у форму для запікання та поставте в розігріту до 200 градусів духовку приблизно на 20 хвилин, доки сир не розплавиться й не утвориться рум’яна скоринка. Готові гриби подавайте гарячими – вони виходять ароматними, соковитими й з апетитною сирною шапочкою.

Як вибрати печериці?

Вони мають бути щільними і пружними, без м’якості під пальцями, пише "РБК Україна". Капелюшок – матовий, рівного білого або кремового відтінку.

Колір також має значення: уникайте грибів з плямами, потемніннями чи підозрілим блиском. Ці прості правила гарантують, що застілля мине без неприємних сюрпризів.

