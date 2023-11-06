Цей дивовижний рецепт знають лише одиниці: унікальна намазка з сала всього за 100 гривень
6 листопада 2023, 19:30Читать новость на русском
Джерело:"Главред"
Намазка з сала – смачна закуска, яку можна приготувати неймовірно швидко. А в поєднанні із запашним житнім хлібчиком вона стає дивовижною стравою, від якої не відмовляться навіть гурмани.
Ця намазка – неймовірно бюджетна. Адже страва на кількох осіб обійдеться вам лише у 100 гривень.
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Рецепт намазки з салом та часником
Порцій: 6
Час: 10 хвилин + 10 на підготовку
Інгредієнти:
– 300 грамів свіжого сала;
– 4 зубчики часнику;
– сіль до смаку;
– перець горошок до смаку;
– половина пучка кропу.
Намазка з сала – закуска до повсякденного і святкового столу / Фото eda_uhmm
Приготування:
- Якщо в сала є шкіра, її обов'язково потрібно зрізати. Після цього наріжте його на невеликі шматочки, щоб потім вони легше перемололися.
- Покладіть нарізане сало в блендер. Туди ж треба відправити очищений часник, видавлений через прес, та перець горошком, попередньо перемелений у млині.
- Зауважимо, що саме свіжомелений перець додає страві чарівного аромату, однак для цього рецепту може підійти й звичайний мелений, якщо у вас немає млина.
- Також покладіть в блендер дрібно нарізаний кріп. Перемелюйте інгрідієнти до отримання однорідної маси.
Смачного!Ця намазка чудово смакуватиме з українським борщем. Як зробити його суперчервоним, читайте за посиланням.