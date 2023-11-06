Ця намазка – неймовірно бюджетна. Адже страва на кількох осіб обійдеться вам лише у 100 гривень.

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Рецепт намазки з салом та часником

Порцій: 6

Час: 10 хвилин + 10 на підготовку

Інгредієнти: – 300 грамів свіжого сала;

– 4 зубчики часнику;

– сіль до смаку;

– перець горошок до смаку;

– половина пучка кропу.



Намазка з сала – закуска до повсякденного і святкового столу / Фото eda_uhmm

Приготування:

Якщо в сала є шкіра, її обов'язково потрібно зрізати. Після цього наріжте його на невеликі шматочки, щоб потім вони легше перемололися.

Покладіть нарізане сало в блендер. Туди ж треба відправити очищений часник, видавлений через прес, та перець горошком, попередньо перемелений у млині.

Зауважимо, що саме свіжомелений перець додає страві чарівного аромату, однак для цього рецепту може підійти й звичайний мелений, якщо у вас немає млина.

Також покладіть в блендер дрібно нарізаний кріп. Перемелюйте інгрідієнти до отримання однорідної маси.

Смачного!

Ця намазка чудово смакуватиме з українським борщем. Як зробити його суперчервоним, читайте за посиланням.