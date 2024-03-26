Лише кілька інгредієнтів, і ви будете в захваті: рецепт ідеальної намазки, яка подобається всім

26 березня 2024, 15:30
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Джерело:

treskablog

Намазки завжди виручають, коли немає багато часу, а хочеться чогось смачненького. Спробуйте втілити у життя цей простий рецепт, адже він може стати вашим улюбленим.

Для цієї намазки вам потрібно лише кілька інгредієнтів. Особливого аромату додасть солодкий перець.

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Рецепт намазки з тунця та крем-сиру

  • Час: 20 хвилин
  • Порцій: 4
Інгредієнти:
– 185 грамів консервованого тунця;
– 2 курячі яйця;
– 2 столові ложки вершкового сиру;
– 3 грами солі;
– 0,5 солодкого перцю;
– 10 грамів зеленої цибулі.
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Приготування:

  1. Яйця зваріть круто впродовж 10 хвилин після закипання води. Після цього охолодіть їх і почистьте.
  2. З тунця злийте рідину. Подрібніть блендером до однорідної маси відварені яйця, тунець і вершковий сир.
  3. Перець наріжте дрібним кубиком, а зелену цибулю подрібніть.
  4. Додайте перець, цибулю, сіль до тунцевої маси та перемішайте.
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Автор: Ольга Котів