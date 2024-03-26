Лише кілька інгредієнтів, і ви будете в захваті: рецепт ідеальної намазки, яка подобається всім
26 березня 2024, 15:30Читать новость на русском
Джерело:treskablog
Намазки завжди виручають, коли немає багато часу, а хочеться чогось смачненького. Спробуйте втілити у життя цей простий рецепт, адже він може стати вашим улюбленим.
Для цієї намазки вам потрібно лише кілька інгредієнтів. Особливого аромату додасть солодкий перець.
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Рецепт намазки з тунця та крем-сиру
- Час: 20 хвилин
- Порцій: 4
– 185 грамів консервованого тунця;
– 2 курячі яйця;
– 2 столові ложки вершкового сиру;
– 3 грами солі;
– 0,5 солодкого перцю;
– 10 грамів зеленої цибулі. Друзі вирішили зробити сюрприз і прийшли у гості без попередження? Будьте готові до будь-якої несподіванки разом із ТМ "Водний Світ". Морепродукти бренду не тільки смачні, а й корисні, адже містять вітаміни, мінерали, Омега-3 та рибний білок. Вони обов'язково припадуть до душі навіть затятим гурманам.
Приготування:
- Яйця зваріть круто впродовж 10 хвилин після закипання води. Після цього охолодіть їх і почистьте.
- З тунця злийте рідину. Подрібніть блендером до однорідної маси відварені яйця, тунець і вершковий сир.
- Перець наріжте дрібним кубиком, а зелену цибулю подрібніть.
- Додайте перець, цибулю, сіль до тунцевої маси та перемішайте.