Приготуєте за 15 хвилин: рецепт королівської намазки, яка вас здивує

23 травня 2024, 20:57
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Джерело:

yuliia.senych

Намазка завжди виручає, коли немає багато часу, а хочеться чогось смачненького. Спробуйте приготувати її за цим рецептом, і він, цілком ймовірно, може стати вашим улюбленим.

Тунець ідеально поєднується з яйцями. Така намазка гарно смакуватиме з чорним хлібчиком.

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Корисна і швидка тунцева намазка

  • Час: 15 хвилин
  • Порцій: 4
Інгредієнти:
– 1 огірок;
– 3 варені яйця;
– 200 грамів консервованого тунця;
– 1 столова ложка вершкового сиру;
– спеції до смаку.

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Приготування:

  1. Яйця відваріть на круто і подрібніть.
  2. Огірок почистьте та дрібно наріжте.
  3. З тунця злийте зайву рідину.
  4. Змішайте тунець з огірком і яйцями. Додайте крем-сир і гарно перемішайте. Якщо треба, додайте улюблені спеції чи зелень.
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Автор: Ольга Котів