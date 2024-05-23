Приготуєте за 15 хвилин: рецепт королівської намазки, яка вас здивує
23 травня 2024, 20:57Читать новость на русском
Джерело:yuliia.senych
Намазка завжди виручає, коли немає багато часу, а хочеться чогось смачненького. Спробуйте приготувати її за цим рецептом, і він, цілком ймовірно, може стати вашим улюбленим.
Тунець ідеально поєднується з яйцями. Така намазка гарно смакуватиме з чорним хлібчиком.
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Корисна і швидка тунцева намазка
- Час: 15 хвилин
- Порцій: 4
– 1 огірок;
– 3 варені яйця;
– 200 грамів консервованого тунця;
– 1 столова ложка вершкового сиру;
– спеції до смаку.
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Приготування:
- Яйця відваріть на круто і подрібніть.
- Огірок почистьте та дрібно наріжте.
- З тунця злийте зайву рідину.
- Змішайте тунець з огірком і яйцями. Додайте крем-сир і гарно перемішайте. Якщо треба, додайте улюблені спеції чи зелень.