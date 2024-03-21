Ви забудете про всі інші рецепти: найніжніший Наполеон зі згущеним молоком
21 березня 2024, 23:14Читать новость на русском
Джерело:valeria.matrokhina
Багато українців люблять Наполеон ще з дитинства. І не дивно, адже цей популярний торт і справді завойовує серця своїм смаком.
Приготуйте його на свято чи просто, щоб потішити рідних. За цим рецептом Наполеон точно вийде чудовим.
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Наполеон з кремом зі згущеним молоком
- Час: 2 години
- Порцій: 10
Інгредієнти для тіста:
– 375 грамів борошна + 25 грамів для підпилу;
– 200 грамів масла 82,5%;
– 90 мілілітрів молока;
– 50 грамів жирної сметани;
– 1 яйце;
– половина чайної ложки солі.
Крем:
– 4 жовтки;
– 500 мілілітрів молока;
– 50 грамів борошна + крохмаль;
– 180 грамів масла 82,5%;
– 1 банка згущеного молока;
– ванільний екстракт.
Приготування:
- У просіяне борошно натріть підморожене масло. Періодично занурюйте масло в борошно.
- Швидко розподіліть масляну стружку в тісті. Додайте яйце, сіль, сметану, молоко і вимісіть тісто руками. Але не довго, щоб масло не тануло.
- Розріжте тісто на 6 частин, викладіть на тарілку, зверху затягніть плівку і відправте в холодильник мінімум на 1 годину.
- На пергаменті розкачайте тісто, виріжте коло. Залишки навколо кола не прибирайте – вони підуть на крихту для декору.
- По всій площині тіста пройдіть виделкою, щоб воно не підіймалось занадто сильно. Викладіть коржі на пергамент і відправте у розігріту до 210 – 220 градусів духовку на 8 – 10 хвилин.
- Тим часом приготуйте крем. Дістаньте з холодильника масло, а молоко нагрійте на плиті.
- В сотейнику перемішайте яйця та борошно до поєднання. Поступово влийте до яєць гаряче молоко, постійно помішуючи.
- Поставте на плиту та варіть на маленькому вогні до загущення. Далі накрийте плівкою в контакт і охолодіть.
- Розм'якшене масло збийте міксером, додайте остиглий заварний крем і згущене молоко. Всі три компоненти мають бути однакової температури.
- Змастіть коржі кремом, складіть один на один і обмажте кремом зверху. Поставте на ніч в холодильник. Зранку покрийте торт крихтою.