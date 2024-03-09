Найкращий торт для свята і не тільки: готуємо Наполеон за класичним рецептом
9 березня 2024, 13:45Читать новость на русском
Джерело:"РБК-Україна"
Наполеон – улюблений десерт для багатьох. Попри те, що цей торт дуже смачний, його зовсім не складно готувати.
У цьому рецепті ви дізнаєтеся, як готувати Наполеон із заварним кремом. Обов'язково спробуйте втілити його у життя – вам сподобається.
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Наполеон із заварним кремом
- Час: 2 години
- Порцій: 8
Інгредієнти для коржів:
– 200 грамів масла;
– 200 мілілітрів сметани;
– 550 грамів борошна.
Заварний крем:
– 6 жовтків;
– 250 грамів цукру;
– чверть чайної ложки солі;
– 1 чайна ложка ванільного цукру;
– 375 мілілітрів молока;
– 3 столові ложки крохмалю;
– 3 столові ложки борошна;
– 200 грамів масла.
Приготування:
- Змішайте масло і сметану для коржів. Всипте борошно і ретельно перемішайте. Готове тісто не має бути липким. Розділіть його на 8 рівних частин, сформуйте кульки, накрийте їх харчовою плівкою та поставте у холодильник на 40 хвилин.
- Тим часом у каструлю з товстим дном відділіть 6 жовтків та поставте на мінімальний вогонь. Поступово всипте цукор, сіль та ванільний цукор, постійно помішуючи вінчиком. Додайте 75 мілілітрів молока, борошно та крохмаль.
- Влийте поступово решту молока, помішуючи. Тримайте суміш на вогні доти, доки крем не загусне. Далі вимкніть вогонь та залиште крем остигати.
- Дістаньте тісто з холодильника і розкачайте перший корж. Виріжте коло діаметром близько 19 сантиметрів, проколіть його виделкою у кількох місцях і випікайте у розігрітій до 180 градусів духовці впродовж 7 хвилин. Повторіть це зі всіма кульками тіста.
- Збийте блендером чи міксером масло, поступово додаючи в нього по одній столовій ложці заварної основи.
- Змастіть готовим кремом тарілку й починайте складати торт шар за шаром, чергуючи коржі та крем. Готовий торт повністю обмажте кремом та посипте подрібненими обрізками коржів. Залиште торт просочуватися щонайменше на 5 годин.