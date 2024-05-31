Рецепт, який завжди вдається: готуємо традиційний "Наполеон", що сподобається всім

31 травня 2024, 12:59
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Джерело:

yuliya_yna

"Наполеон" вже давно завоював прихильність багатьох українців. І не дивно, адже цей торт смачний та швидко готується.

Обов'язково збережіть цей простий рецепт. Ви повертатиметеся до нього не раз.

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Перевірений рецепт Наполеона

  • Час: 1 година 30 хвилин
  • Порцій: 12

Інгредієнти:
– 3 склянки борошна;
– пачка масла;
– 2 яйця;
– 150 мілілітрів холодної води;
– 1 столова ложка оцту;
– дрібка солі.

Крем:
– 1 літр молока;
– 4 столові ложки цукру;
– 2 яйця;
– 3 столові ложки борошна;
– 200 грамів масла;
– 300 грамів згущеного молока.

Дивіться відео, як готувати "Наполеон"

Приготування:

  1. Масло завчасно покладіть до морозилки. Просійте борошно та натріть в нього масло. Яйця, воду, сіль та оцет змішайте до однорідності й додайте до борошна з маслом. Замісіть тісто, розділіть його на 10 – 12 частин та відправте в холодильник орієнтовно на годину.
  2. Тим часом приготуйте крем. Молоко доведіть до кипіння і тоненьким струменем додайте збиті з цукром та борошном яйця. Постійно помішуйте до появи бульбашок. В окремому посуді збийте масло та згущене молоко. Введіть заварний крем, продовжуючи збивати.
  3. Розкачайте тісто, присипаючи борошном. Виріжте коло і випікайте на пергаменті в розігрітій до 180 градусів духовці 5 – 7 хвилин. Обрізки можна теж поставити випікатись, адже потім вони знадобляться для крихти, щоб оздобити торт. Майте на увазі, що коржі випікаються швидко, тому, поки випікається один, розкачуйте інший.
  4. Охолоджені коржі змастіть кремом. Боки також змастіть та присипте все крихтою. Сформований торт поставте до холодильника на 4 – 5 годин, а ще краще на ніч.

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Автор: Ольга Котів