Рецепт, який завжди вдається: готуємо традиційний "Наполеон", що сподобається всім
31 травня 2024, 12:59Читать новость на русском
Джерело:yuliya_yna
"Наполеон" вже давно завоював прихильність багатьох українців. І не дивно, адже цей торт смачний та швидко готується.
Обов'язково збережіть цей простий рецепт. Ви повертатиметеся до нього не раз.
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Перевірений рецепт Наполеона
- Час: 1 година 30 хвилин
- Порцій: 12
Інгредієнти:
– 3 склянки борошна;
– пачка масла;
– 2 яйця;
– 150 мілілітрів холодної води;
– 1 столова ложка оцту;
– дрібка солі.
Крем:
– 1 літр молока;
– 4 столові ложки цукру;
– 2 яйця;
– 3 столові ложки борошна;
– 200 грамів масла;
– 300 грамів згущеного молока.
Дивіться відео, як готувати "Наполеон"
Приготування:
- Масло завчасно покладіть до морозилки. Просійте борошно та натріть в нього масло. Яйця, воду, сіль та оцет змішайте до однорідності й додайте до борошна з маслом. Замісіть тісто, розділіть його на 10 – 12 частин та відправте в холодильник орієнтовно на годину.
- Тим часом приготуйте крем. Молоко доведіть до кипіння і тоненьким струменем додайте збиті з цукром та борошном яйця. Постійно помішуйте до появи бульбашок. В окремому посуді збийте масло та згущене молоко. Введіть заварний крем, продовжуючи збивати.
- Розкачайте тісто, присипаючи борошном. Виріжте коло і випікайте на пергаменті в розігрітій до 180 градусів духовці 5 – 7 хвилин. Обрізки можна теж поставити випікатись, адже потім вони знадобляться для крихти, щоб оздобити торт. Майте на увазі, що коржі випікаються швидко, тому, поки випікається один, розкачуйте інший.
- Охолоджені коржі змастіть кремом. Боки також змастіть та присипте все крихтою. Сформований торт поставте до холодильника на 4 – 5 годин, а ще краще на ніч.