Смачніше, ніж в найкращій кондитерській: готуємо приголомшливий Наполеон з вишнями

19 червня 2024, 17:47
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Джерело:

"Факти"

Наполеон – десерт, знайомий всім з дитинства. Зробіть його ще смачнішим, додавши вишні.

Ще одним сюрпризом буде безе. Цей торт точно сподобається вашим близьким.

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Наполеон з вишнями

  • Час: 1 година
  • Порцій: 10
Інгредієнти для тіста:
– 300 грамів маргарину;
– 500 грамів борошна;
– 125 грамів сметани;
– 4 жовтки;
– 1 столова ложка оцту.
Начинка:
– 4 білки;
– 200 грамів цукру;
– 100 грамів крохмалю;
– 500 грамів вишень.
Крем:
– 500 мілілітрів молока,
– 3 столові ложки борошна;
– 200 грамів цукру;
– 3 яйця;
– 300 грамів масла.

Приготування:

  1. Маргарин перетріть руками з борошном. Сметану розмішайте з жовтками та вилийте в тісто, додайте оцет і замісіть тісто. Поставте на ніч в холодильник.
  2. Потім розділіть тісто на 6 частин, кожну тонко розкачайте, вистеліть одну на деко.
  3. Білки для безе збийте до піків, додайте крохмаль та легенько розмішайте. Викладіть третю частину на корж. Зверху розкладіть частину вишень і прикрийте другим коржем.
  4. Випікайте в духовці при температурі 180 градусів 20 хвилин до рум'яності. Спечіть 3 такі подвійні коржі.
  5. Зробіть заварний крем. Масло кімнатної температури збийте до побіління та поволі додайте заварний крем. Всі коржі промастіть. Змастіть торт зверху та прикрасьте. Залиште на ніч в холодильнику.

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Автор: Ольга Котів