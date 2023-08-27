Не лише вода: які напої дати дітям в школу

Незабаром розпочинається навчальний рік. Дітки підуть отримувати нові знання, а батьками потрібно забезпечити їм потрібне харчування та енергію.

24 канал підготував для вас кілька цікавих варіантів напоїв для школярів, які не тільки втамують спрагу, а й наситять корисними вітамінами. Обирайте той, який найбільше сподобається вашому малюку, або спробуйте всі із запропонованих.

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Рецепт смузі

Час: 5 хвилин

Інгредієнти:

– 250 грамів кефіру;

– 1 – 2 банани;

– кілька ягід малини;

– мед або цукор (за бажанням).

Приготування:

Змішуємо очищений від шкірки банан з кефіром та медом у чаші блендера.

Подрібнюємо все до однорідної маси та додаємо цілі ягідки малини.

Переливаємо у плашку та закриваємо кришкою.

Цитрусовий сік

Час: 5 хвилин

– 2 апельсини;– половинка грейпфрута.

Приготування:

Очищуємо цитрусові від шкірки та пропускаємо м'якоть через прес.



Цитрусовий сік / Фото Nutri Bullet

Також можна скористатися цитрус пресом. Для цього розрізаємо фрукти навпіл та витискаємо сік.

Узвар з сушки

Час: 4 години

– сушені яблука;– сушені сливи;– сушені груші.

Приготування:

Заздалегідь замочуємо сушені фрукти у чистій питній воді. Накриваємо кришкою та залишаємо на 6 годин, або найкраще на ніч.

Вмикаємо вогонь та доводимо все до кипіння. Проварюємо 5 хвилин та вимикаємо плиту.

Залишаємо узвар настоюватися кілька годин під кришкою.

Смачного!

Також смачними напоями для дітей в школу буде вода зі шматочками огірків, або ягодами чи фруктами. Малеча також залюбки вип'є домашній лимонад чи чай з лимоном та імбирем.

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