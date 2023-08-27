Не лише вода: які напої дати дітям в школу
Незабаром розпочинається навчальний рік. Дітки підуть отримувати нові знання, а батьками потрібно забезпечити їм потрібне харчування та енергію.
24 канал підготував для вас кілька цікавих варіантів напоїв для школярів, які не тільки втамують спрагу, а й наситять корисними вітамінами. Обирайте той, який найбільше сподобається вашому малюку, або спробуйте всі із запропонованих.
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Рецепт смузі
- Час: 5 хвилин
Інгредієнти:
– 250 грамів кефіру;
– 1 – 2 банани;
– кілька ягід малини;
– мед або цукор (за бажанням).
Приготування:
- Змішуємо очищений від шкірки банан з кефіром та медом у чаші блендера.
- Подрібнюємо все до однорідної маси та додаємо цілі ягідки малини.
- Переливаємо у плашку та закриваємо кришкою.
Цитрусовий сік
- Час: 5 хвилин
– 2 апельсини;
– половинка грейпфрута.
Приготування:
- Очищуємо цитрусові від шкірки та пропускаємо м'якоть через прес.
Цитрусовий сік / Фото Nutri Bullet
- Також можна скористатися цитрус пресом. Для цього розрізаємо фрукти навпіл та витискаємо сік.
Узвар з сушки
- Час: 4 години
– сушені яблука;
– сушені сливи;
– сушені груші.
Приготування:
- Заздалегідь замочуємо сушені фрукти у чистій питній воді. Накриваємо кришкою та залишаємо на 6 годин, або найкраще на ніч.
- Вмикаємо вогонь та доводимо все до кипіння. Проварюємо 5 хвилин та вимикаємо плиту.
- Залишаємо узвар настоюватися кілька годин під кришкою.
Смачного!
Також смачними напоями для дітей в школу буде вода зі шматочками огірків, або ягодами чи фруктами. Малеча також залюбки вип'є домашній лимонад чи чай з лимоном та імбирем.Сподобалися рецепти? Спробуйте також приготувати гамбургер з цибулевими кільцями.