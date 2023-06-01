Пляцок на швидку руку: готуємо з ревеню та полуниці
1 червня 2023, 18:27Читать новость на русском
Джерело:moje wypieki
Хоч порція у пирога немаленька, будьте впевнені, що довго він в холодильнику не лежатиме. Пісочне тісто, ревінь та полуниця – ідеальне поєднання, яке смакуватиме усім.
Ідеально солодкий, зі смачним тістом зверху – пиріг чудово підійде для чаю чи ранкової кави. Встигніть приготувати цей запашний десерт у сезон ревеню та полуниці, адже це просто неймовірне поєднання.
Читайте Чим снідати влітку: 3 рецепти апетитних страв для гарного початку дня
Рецепт пирога з ревенем та полуницею
- Час: 1,5 години
- Порцій: 4
для пісочного тіста:
– 375 грамів пшеничного борошна;
– 50 грамів меленого мигдалю;
– половина чайної ложки розпушувача;
– 220 грамів холодного масла;
– 190 грамів цукру;
– 1 велике яйце;
– 1 чайна ложка ванільного екстракту;
начинка з ревеню та полуниці:
– 300 грамів ревеню;
– 300 грамів полуниці;
– 3 столові ложки картопляного крохмалю;
– 3 столові ложки цукру;
– 1 чайна ложка ванільної пасти або екстракту ванілі.
Приготування:
- У миску просійте борошно, додайте мигдаль, розпушувач, цукор, ваніль та все вимішайте.
- Натріть на тертці холодне вершкове масло.
- Суміш з борошна та масло з’єднайте та розітріть все в дрібну крихту.
- Зробіть поглиблення в цій крихті, влийте туди яйце і швидко замісіть тісто.
- Розділіть його на дві нерівні частини, обидві загорніть в плівку.
- Меншу частину відправте в морозилку, більшу – в холодильник на 30 хвилин.
- Вийміть тісто з морозилки, розкачайте у пласт та викладіть половину в деко попередньо застелене папером для випікання.
- Поставте в холодильник ще на 30 хвилин. Підготовлене таким чином тісто попередньо випікайте при 180 градусах впродовж 15 – 20 хвилин або до злегка золотистого кольору.
- Ревінь наріжте на шматки близько 1 сантиметра, а полуницю розріжте на четвертинки, з’єднайте між собою.
- Додайте до начинки решту інгредієнтів та ретельно перемішайте.
- На спечене пісочне тісто (можна прямо з духовки) рівномірно розподіліть начинку з ревеню та полуниці.
- Вийміть половину тіста з холодильника та рівномірно розподіліть його по пляцку.
- Пісочне тісто з ревенем і полуницею випікайте при 180 градусах близько 30 хвилин.
- Після охолодження можна додатково посипати цукровою пудрою.
Для особливого чаювання, спечіть горішки з згущеним молоком, родом із дитинства.