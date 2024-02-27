Випивав склянку за склянкою: як приготувати найулюбленіший напій Тараса Шевченка

27 лютого 2024, 10:59
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Джерело:

Shuba

Тарас Шевченко найбільше любив чай, особливо з ромом. Цей напій поет по-справжньому оцінив на засланні, після чого пив до кінця життя.

Про цю його пристрасть писали у своїх щоденниках друзі та колеги Шевченка.

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Довгі вечори просиджували ми влітку на Хрещатику в саду, за чаєм. Нескінченні велися між нами розмови та суперечки. Шевченко випивав склянку за склянкою зі словами: "А всипте, будьте ласкаві, ще чаю!"
– згадував Микола Костомаров про свої зустрічі з Шевченком в Києві в 1846 році.

Згадував історик і те, що Шевченко випивав "десяток склянок чаю з додаванням рому", але Костомаров лише раз зустрів поета по-справжньому п'яним.

Як приготувати чай з ромом

  • Час: 10 хвилин
  • Порцій: 1
Інгредієнти:
– 1 чайна ложка чорного чаю;
– 150 мілілітрів окропу;
– 30 мілілітрів рому;
– мед до смаку;
– паличка кориці.


Чай з ромом смакує незабутньо / Фото unsplash

Приготування:

  1. Заваріть чай у чашці чи склянці для гарячих напоїв.
  2. Додайте ром і мед до смаку.
  3. Покладіть паличку кориці. Подавайте гарячим.

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Автор: Ольга Котів