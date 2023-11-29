Забудете про Цезар та Грецький: рецепти сучасних салатів на Новий рік

Якщо набридли Олів'є та Цезар, приготуйте на Новий рік салати за новими рецептами. З цією підбіркою ви здивуєте навіть найвибагливіших гостей.

Такі салати – чудова альтернатива для тих, хто хоче спробувати щось нове. Окрім цього, в жодному з них немає майонезу.

Буде смачно Гастрономічна подорож до Італії: 3 страви, які варто приготувати на вечерю

Салат з куркою та мандаринами

Час : 15 хвилин

: 15 хвилин Порцій: 4

Інгредієнти:

– 1 мандарин;

– 100 грамів руколи;

– половинка курячої грудки;

– 2 шматочки батона для сухарів;

– сік половини лимона;

– 2 чайні ложки французької гірчиці;

– 4 – 5 столових ложок рослинної олії;

– 1 дрібка зерен коріандру;

– сіль та перець до смаку.

Приготування:

Ретельно помийте мандарини та руколу. Наріжте кубиками 2 скибочки батона та обсмажте їх на пательні на рослинній олії до золотистої скоринки. Ретельно помийте філе, наріжте половину тонкими слайсами, збризніть соком лимона і додайте сіль та перець на свій смак. Обсмажте курку на пательні на рослинній олії до золотистої скоринки. Для заправки у мисці змішайте 2 чайні ложки гірчиці, сіль та сік лимона. Викладіть у тарілку для салату руколу й обсмажену курку. Додайте дрібку коріандру, заправку та 2 столові ложки рослинної олії, після чого прикрасьте готову страву скибочками мандаринів.

Салат з фенхелем, цитрусовими та горіхами

Час : 15 хвилин

: 15 хвилин Порцій: 4

– 1 грейпфрут;– 1 апельсин;– 150 грамів фенхелю;– 20 – 30 грамів смажених лісових горіхів;– 3 гілочки петрушки;– 2 гілочки м'яти;– 1 дрібка перцю чилі;– 30 мілілітрів оливкової олії;– 10 мілілітрів винного оцту;– 1 дрібка насіння фенхелю;– сіль до смаку.

Приготування:

Ретельно помийте фрукти та овочі. Почистьте від шкірки та кісточок. Наріжте очищений грейпфрут невеликими кубиками, а апельсин – півкільцями. Своєю чергою, фенхель наріжте тонкими слайсами. Горіхи підсушіть у духовці, залиште до повного охолодження та подрібніть ножем. У тарілку красиво викладіть фенхель та листя петрушки. Додайте 10 мілілітрів винного оцту, горіхи, сіль, дрібку перцю чилі, насіння фенхелю та перемішайте салат. Перед подачею прикрасьте страву листочками м'яти.

Салат з гарбузом, фетою та апельсинами

Час : 15 хвилин

: 15 хвилин Порцій: 4

– 100 грамів сиру фета;– 200 грамів гарбуза;– 1 апельсин;– 1 часник;– 1 гілочка базиліку;– оливкова олія;– сіль та чорний перець до смаку.

Приготування:

Ретельно помийте гарбуз. Почистьте його від шкірки та наріжте кубиками. Розігрійте духовку, викладіть на деко пергаментний папір, розкладіть гарбуз, збризніть оливковою олією, додайте зубчик часнику та відправте запікатися до м'якості. Готовий гарбуз викладіть на тарілку та залиште при кімнатній температурі до повного охолодження. Ретельно помийте апельсин. Натріть цедру на терці. Фету наріжте кубиками. Аби сир не кришився, лезо ножа змочіть водою. На тарілку красиво викладіть гарбуз, фету та апельсин. Збризніть оливковою олією, додайте сіль, перець на свій смак. Прикрасьте листочками базиліка та апельсиновою цедрою.

Смачного!