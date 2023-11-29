Забудете про Цезар та Грецький: рецепти сучасних салатів на Новий рік
29 листопада 2023, 15:40Читать новость на русском
Джерело:Євген Клопотенко
Якщо набридли Олів'є та Цезар, приготуйте на Новий рік салати за новими рецептами. З цією підбіркою ви здивуєте навіть найвибагливіших гостей.
Такі салати – чудова альтернатива для тих, хто хоче спробувати щось нове. Окрім цього, в жодному з них немає майонезу.
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Салат з куркою та мандаринами
- Час: 15 хвилин
- Порцій: 4
Інгредієнти:
– 1 мандарин;
– 100 грамів руколи;
– половинка курячої грудки;
– 2 шматочки батона для сухарів;
– сік половини лимона;
– 2 чайні ложки французької гірчиці;
– 4 – 5 столових ложок рослинної олії;
– 1 дрібка зерен коріандру;
– сіль та перець до смаку.
Приготування:
- Ретельно помийте мандарини та руколу.
- Наріжте кубиками 2 скибочки батона та обсмажте їх на пательні на рослинній олії до золотистої скоринки.
- Ретельно помийте філе, наріжте половину тонкими слайсами, збризніть соком лимона і додайте сіль та перець на свій смак. Обсмажте курку на пательні на рослинній олії до золотистої скоринки.
- Для заправки у мисці змішайте 2 чайні ложки гірчиці, сіль та сік лимона.
- Викладіть у тарілку для салату руколу й обсмажену курку. Додайте дрібку коріандру, заправку та 2 столові ложки рослинної олії, після чого прикрасьте готову страву скибочками мандаринів.
Салат з фенхелем, цитрусовими та горіхами
- Час: 15 хвилин
- Порцій: 4
– 1 грейпфрут;
– 1 апельсин;
– 150 грамів фенхелю;
– 20 – 30 грамів смажених лісових горіхів;
– 3 гілочки петрушки;
– 2 гілочки м'яти;
– 1 дрібка перцю чилі;
– 30 мілілітрів оливкової олії;
– 10 мілілітрів винного оцту;
– 1 дрібка насіння фенхелю;
– сіль до смаку.
Приготування:
- Ретельно помийте фрукти та овочі. Почистьте від шкірки та кісточок.
- Наріжте очищений грейпфрут невеликими кубиками, а апельсин – півкільцями.
- Своєю чергою, фенхель наріжте тонкими слайсами.
- Горіхи підсушіть у духовці, залиште до повного охолодження та подрібніть ножем.
- У тарілку красиво викладіть фенхель та листя петрушки. Додайте 10 мілілітрів винного оцту, горіхи, сіль, дрібку перцю чилі, насіння фенхелю та перемішайте салат. Перед подачею прикрасьте страву листочками м'яти.
Салат з гарбузом, фетою та апельсинами
- Час: 15 хвилин
- Порцій: 4
– 100 грамів сиру фета;
– 200 грамів гарбуза;
– 1 апельсин;
– 1 часник;
– 1 гілочка базиліку;
– оливкова олія;
– сіль та чорний перець до смаку.
Приготування:
- Ретельно помийте гарбуз. Почистьте його від шкірки та наріжте кубиками. Розігрійте духовку, викладіть на деко пергаментний папір, розкладіть гарбуз, збризніть оливковою олією, додайте зубчик часнику та відправте запікатися до м'якості.
- Готовий гарбуз викладіть на тарілку та залиште при кімнатній температурі до повного охолодження.
- Ретельно помийте апельсин. Натріть цедру на терці.
- Фету наріжте кубиками. Аби сир не кришився, лезо ножа змочіть водою.
- На тарілку красиво викладіть гарбуз, фету та апельсин. Збризніть оливковою олією, додайте сіль, перець на свій смак. Прикрасьте листочками базиліка та апельсиновою цедрою.
Смачного!Сподобався рецепт? Дізнайтеся, як приготувати різноманітні тарталетки з тунцем за 10 хвилин.