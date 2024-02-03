Ви забудете про солянку: готуємо боб левеш – нереально смачну страву закарпатської кухні
3 лютого 2024, 16:22Читать новость на русском
Джерело:mil_alexx
На Закарпатті люблять готувати не лише бограч. Спробуйте почастувати себе та рідних бобом левешем – він сподобається багатьом.
Ця нереально ароматна страва закарпатської кухні дещо схожа на солянку. Однак для багатьох боб левеш смачніший.
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Боб левеш – покроковий рецепт
- Час: 2 години
- Порцій: 10
– 500 грамів копчених ребер;
– 300 грамів копченої ковбаси;
– 450 грамів білої квасолі (2 банки консервованої);
– 2,5 літра води;
– 200 грамів моркви;
– 250 мілілітрів томатного пюре чи кетчупу;
– 220 грамів цибулі;
– 150 грамів кореня селери;
– зелень петрушки;
– 5 зубчиків часнику;
– 1 гострий перець;
– сіль, перець, лавровий лист до смаку;
– 1,5 столової ложки копченої паприки;
– 10 горошин перцю;
– 80 грамів борошна;
– 1 яйце.
Приготування:
- У каструлю влийте воду, покладіть ребра, цілу цибулину, сіль, лавровий лист і перець горошком. Варіть 15 хвилин.
- Додайте нарізану кубиком моркву і корінь селери. Варіть ще 15 хвилин.
- Дістаньте цибулину. Ребра також дістаньте, відділіть м'ясо від кістки, наріжте невеликими шматками та поверніть у каструлю. Додайте томатне пюре чи домашній кетчуп. Варіть далі на малому вогні.
- Тим часом у пательню влийте олію, вкиньте подрібнену цибулину і смажте 5 хвилин. Додайте нарізану копчену ковбасу і смажте ще 5 – 6 хвилин.
- Додайте борошно і паприку, гарно вимішайте. Влийте 3 – 4 черпаки води, додайте подрібнені петрушку, часник і гостру перчину. Перемішуючи, тушкуйте 5 хвилин, після чого перекиньте в каструлю.
- Додайте у каструлю 2 банки консервованої квасолі. Варіть 15 хвилин.
- Тим часом зробіть галушки. Розбийте яйце, посоліть і, постійно перемішуючи, поступово додавайте борошно. Замісіть м'яке тісто. Від тіста відщипніть багато маленьких шматочків-галушок.
- Галушки закиньте в каструлю, варіть ще 7 хвилин. Готову страву прикрасьте петрушкою.