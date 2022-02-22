Така комбінація двох популярних страв нікого не залишить байдужим. Ви з'їсте все, до останньої рисинки!
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Маленький секрет: рис для суші-бургерів не треба промивати, він має залишитися клейким.
Рецепт суші-бургерів
Час: 1 година
Порцій: 4
Комбінація смаків / Фото Pexels
Інгредієнти:
Для "булочок":
- 600 грамів рису для суші;
- 800 мілілітрів води;
- сіль – на ваш смак;
- ½ чайної ложки цукру;
- 1 столова ложка рисового оцту;
- 4 смужки водоростей норі;
- 2 столові ложки кунжуту.
Для соусу:
- 150 грамів майонезу;
- 2 столові ложки соусу теріякі.
Для котлет:
- 700 грамів фаршу з курячого філе;
- 2 столові ложки соусу теріякі;
- ½ чайної ложки солі;
- панірувальні сухарі;
- олія для смаження.
Також вам знадобляться:
- олія для підрум'янювання рисових "булочок";
- 8 листків салату;
- 2 почищених та нарізаних кружальцями огірки.
Приготування:
- Рис висипаємо до каструлі з товстим дом, заливаємо водою й залишаємо на 30 хвилин. Солимо, накриваємо кришкою, доводимо до кипіння й варимо, доки рис не вбере воду. Вимикаємо вогонь і залишаємо рис ще на 10 – 15 хвилин. Додаємо оцет з цукром і гарно все перемішуємо.
- Підрум'янюємо на сковорідці кунжут.
- Курячий фарш викладаємо до глибокої миски, солимо і як слід вимішуємо, щоб маса стала клейкою. Додаємо соус теріякі й ще пару хвилин вимішуємо.
- Формуємо з вареного рису "булочки". Для цього ділимо рис на 8 частин. Кожну з них по черзі викладаємо до піали із заокругленим дном і прикриваємо харчовою плівкою. Добре приминаємо рис змоченою у воді ложечкою. Акуратно виймаємо з піали половинки "булочок" і викладаємо на таріль.
- Розігріваємо велику сковороду наливаємо на дно трішки олії й на середньому вогні підсмажуємо половинки "булочок" (лише з одного боку).
- Готуємо котлети. Фарш ділимо на 4 частини, формуємо з них котлети й обкачуємо в панірувальних сухарях. Викладаємо котлети на розігріту сковороду з олією й смажимо на середньому вогні до готовності.
- Готуємо соус. Для цього змішуємо в неглибокій посудині майонез і соус теріякі.
- Збираємо бургери. На незарум'янену частину "булочки" кладемо столову ложку соусу, листя салату, огірки, котлету, ще ложку соусу. Накриваємо другою половинкою "булочки".
- Посипаємо суші-бургери кунжутом і подаємо до столу.
Смачного!