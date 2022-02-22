Така комбінація двох популярних страв нікого не залишить байдужим. Ви з'їсте все, до останньої рисинки!

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Маленький секрет: рис для суші-бургерів не треба промивати, він має залишитися клейким.

Рецепт суші-бургерів

Час: 1 година

Порцій: 4

Комбінація смаків / Фото Pexels

Інгредієнти:

Для "булочок":

600 грамів рису для суші;

800 мілілітрів води;

сіль – на ваш смак;

½ чайної ложки цукру;

1 столова ложка рисового оцту;

4 смужки водоростей норі;

2 столові ложки кунжуту.

Для соусу:

150 грамів майонезу;

2 столові ложки соусу теріякі.

Для котлет:

700 грамів фаршу з курячого філе;

2 столові ложки соусу теріякі;

½ чайної ложки солі;

панірувальні сухарі;

олія для смаження.

Також вам знадобляться:

олія для підрум'янювання рисових "булочок";

8 листків салату;

2 почищених та нарізаних кружальцями огірки.

Приготування:

Рис висипаємо до каструлі з товстим дом, заливаємо водою й залишаємо на 30 хвилин. Солимо, накриваємо кришкою, доводимо до кипіння й варимо, доки рис не вбере воду. Вимикаємо вогонь і залишаємо рис ще на 10 – 15 хвилин. Додаємо оцет з цукром і гарно все перемішуємо. Підрум'янюємо на сковорідці кунжут. Курячий фарш викладаємо до глибокої миски, солимо і як слід вимішуємо, щоб маса стала клейкою. Додаємо соус теріякі й ще пару хвилин вимішуємо. Формуємо з вареного рису "булочки". Для цього ділимо рис на 8 частин. Кожну з них по черзі викладаємо до піали із заокругленим дном і прикриваємо харчовою плівкою. Добре приминаємо рис змоченою у воді ложечкою. Акуратно виймаємо з піали половинки "булочок" і викладаємо на таріль. Розігріваємо велику сковороду наливаємо на дно трішки олії й на середньому вогні підсмажуємо половинки "булочок" (лише з одного боку). Готуємо котлети. Фарш ділимо на 4 частини, формуємо з них котлети й обкачуємо в панірувальних сухарях. Викладаємо котлети на розігріту сковороду з олією й смажимо на середньому вогні до готовності. Готуємо соус. Для цього змішуємо в неглибокій посудині майонез і соус теріякі. Збираємо бургери. На незарум'янену частину "булочки" кладемо столову ложку соусу, листя салату, огірки, котлету, ще ложку соусу. Накриваємо другою половинкою "булочки". Посипаємо суші-бургери кунжутом і подаємо до столу.

Смачного!