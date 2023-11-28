Найкращий рецепт до новорічного столу за 5 хвилин: готуємо салат з хурмою, що підкорив тікток

Легкий салат з зелені, доповнений насиченим смаком сиру, хамону і хурми – найкраще рішення до святкового столу. Спробуйте приготувати його на Новий рік – вам сподобається.

На приготування страви вам потрібно всього 5 хвилин. Проте смак і вигляд цього салату сподобаються навіть найвибагливішому гурману.

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Рецепт новорічного салату з хурмою

Час : 5 хвилин

: 5 хвилин Порцій: 2

– 150 грамів міксу зелені;– 1 хурма;– 50 грамів хамону;– сир фета чи бринза;– 80 грамів помідорів;– бальзамічний соус;– 15 мілілітрів олії.

Приготування:

Помийте мікс зелені та викладіть його на велику тарілку. Очищену від шкірки хурму та фету наріжте кубиком. Також подрібніть на довільні шматки помідори. Нарізані овочі та сир викладіть на подушку з зелені. Далі хаотично викладіть шматочки хамону. Полийте салат бальзамічним соусом та олією.