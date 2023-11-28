Найкращий рецепт до новорічного столу за 5 хвилин: готуємо салат з хурмою, що підкорив тікток

28 листопада 2023, 17:39
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Джерело:

Марія Макарчук

Легкий салат з зелені, доповнений насиченим смаком сиру, хамону і хурми – найкраще рішення до святкового столу. Спробуйте приготувати його на Новий рік – вам сподобається.

На приготування страви вам потрібно всього 5 хвилин. Проте смак і вигляд цього салату сподобаються навіть найвибагливішому гурману.

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Рецепт новорічного салату з хурмою

  • Час: 5 хвилин
  • Порцій: 2
Інгредієнти:
– 150 грамів міксу зелені;
– 1 хурма;
– 50 грамів хамону;
– сир фета чи бринза;
– 80 грамів помідорів;
– бальзамічний соус;
– 15 мілілітрів олії.

Приготування:

  1. Помийте мікс зелені та викладіть його на велику тарілку.
  2. Очищену від шкірки хурму та фету наріжте кубиком. Також подрібніть на довільні шматки помідори.
  3. Нарізані овочі та сир викладіть на подушку з зелені. Далі хаотично викладіть шматочки хамону.
  4. Полийте салат бальзамічним соусом та олією.
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Автор: Ольга Котів