Гастрономічна подорож на Новий рік: рецепт канадського салату

26 грудня 2023, 18:45
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Джерело:

ania gotuje

Салат — це незамінна закуска на новорічному столі. Потрібно зовсім небагато зусиль, щоб створити смачну довершену страву.

Смачний кисло-солодкий канадський салат з козячим сиром, пеканом, шпинатом і яблуком буде хорошим вибором для закуски. Особливо чудово він смакує, якщо полити його соусом з кленовим сиропом.

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Рецепт канадського салату

  • Час: 40 хвилин
  • Порцій: 6
Інгредієнти:
– 100 грамів горіхів пекан;
– 1 ложка розтопленого масла;
– 1 чайна ложка цукру;
– щіпка солі;
– 4 великі жмені свіжого шпинату;
– 200 грамів козячого сиру;
– 1 яблуко;
– 1 цибулина;
для соусу:
– 50 мілілітрів оливкової олії;
– 40 мілілітрів яблучного оцту;
– 2 чайні ложки кленового сиропу;
– 2 столові ложки діжонської гірчиці;
– дрібка солі і перцю.

Приготування:

  1. Помістіть горіхи в миску.
  2. Додайте розтоплене масло, цукор і дрібку солі.
  3. Злегка перемішайте горіхи.
  4. Викладіть горіхи на пергаментний папір та поставте в розігріту до 170 градусів духовку.
  5. Обсмажте 10 – 15 хвилин, щоб вони підрум'янилися.
  6. У скляну миску по черзі додайте гірчицю, кленовий сироп, оливкову олію, оцет, сіль і перець. Перемішайте соус.
  7. Шпинат промийте і обсушіть паперовим рушником, порвіть його на шматки.
  8. Цибулю очистіть і наріжте тонкими скибочками.
  9. Козячий сир наріжте шматочками розміром з лісовий горіх.
  10. Розкладіть по тарілках шпинат, цибулю та сир.
  11. Кожну порцію салату посипте смаженими горіхами.
  12. Розкладіть тонко нарізані шматочки яблук. Полийте салат соусом.
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Автор: Лілія Імбіровська-Сиваківська