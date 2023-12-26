Гастрономічна подорож на Новий рік: рецепт канадського салату
26 грудня 2023, 18:45Читать новость на русском
Джерело:ania gotuje
Салат — це незамінна закуска на новорічному столі. Потрібно зовсім небагато зусиль, щоб створити смачну довершену страву.
Смачний кисло-солодкий канадський салат з козячим сиром, пеканом, шпинатом і яблуком буде хорошим вибором для закуски. Особливо чудово він смакує, якщо полити його соусом з кленовим сиропом.
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Рецепт канадського салату
- Час: 40 хвилин
- Порцій: 6
– 100 грамів горіхів пекан;
– 1 ложка розтопленого масла;
– 1 чайна ложка цукру;
– щіпка солі;
– 4 великі жмені свіжого шпинату;
– 200 грамів козячого сиру;
– 1 яблуко;
– 1 цибулина;
для соусу:
– 50 мілілітрів оливкової олії;
– 40 мілілітрів яблучного оцту;
– 2 чайні ложки кленового сиропу;
– 2 столові ложки діжонської гірчиці;
– дрібка солі і перцю.
Приготування:
- Помістіть горіхи в миску.
- Додайте розтоплене масло, цукор і дрібку солі.
- Злегка перемішайте горіхи.
- Викладіть горіхи на пергаментний папір та поставте в розігріту до 170 градусів духовку.
- Обсмажте 10 – 15 хвилин, щоб вони підрум'янилися.
- У скляну миску по черзі додайте гірчицю, кленовий сироп, оливкову олію, оцет, сіль і перець. Перемішайте соус.
- Шпинат промийте і обсушіть паперовим рушником, порвіть його на шматки.
- Цибулю очистіть і наріжте тонкими скибочками.
- Козячий сир наріжте шматочками розміром з лісовий горіх.
- Розкладіть по тарілках шпинат, цибулю та сир.
- Кожну порцію салату посипте смаженими горіхами.
- Розкладіть тонко нарізані шматочки яблук. Полийте салат соусом.