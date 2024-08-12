Як закрити хрумкі огірки на зиму без стерилізації: перевірений рецепт
12 серпня 2024, 19:31Читать новость на русском
Огірки – улюблений овоч українців для консервації. І не дивно, адже вони добре пасують і для буденного, і для святкового стола.
Огірки можна приготувати без стерилізації. Це значно спростить процес приготування
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Огірки на зиму без стерилізації
- Час: 1 година
- Порцій: 3
– 1,5 літра води;
– 1,5 кілограма огірків;
– 5 столових ложок цукру;
– 6 столових ложок оцту 9%;
– 1,5 столової ложки солі;
– 16 горошин чорного перцю;
– 6 суцвіть гвоздики;
– 12 горошин духмяного перцю;
– 2 чайні ложки насіння гірчиці;
– 6 гілочок кропу;
– 6 зубчиків часнику;
– 6 лаврових листків;
– 3 листки хрону;
– 6 листків вишні;
– 6 листків смородини.
Приготування:
- Добре вимийте та висушіть огірки.
- У добре вимиті банки покладіть у рівній кількості листя смородини, вишні, почищений часник, перець чорний і духмяний, кріп та хрін.
- Закладіть у банки огірки, між якими встроміть лавровий лист.
- Залийте огірки окропом. Щоб банка не луснула, перед наливанням води поставте її на ніж. Потримайте огірки в окропі 10 хвилин.
- Тоді злийте окріп та накрийте банки кришками. Після того залийте огірки окропом ще раз на 10 хвилин і знову злийте.
- Закип'ятіть воду та додайте в неї гірчицю, сіль та цукор. Перемішайте та доведіть до кипіння.
- У кожну банку влийте по 2 столові ложки оцту 9%, а після цього – гарячий маринад до самого верху.
- Закрутіть кришки ключем. Банки переверніть кришками донизу, закутайте теплою ковдрою та залиште на добу до повного вистигання.