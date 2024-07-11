Найкращий рецепт консервації: приготуйте хрумкі огірки на зиму з гірчицею

11 липня 2024, 15:21
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Джерело:

"Море спецій"

Майже всі українські господині завжди консервують огірки на зиму. Адже така заготівля згодиться і на святковому, і на буденному столі.

Огірки за цим рецептом вдадуться ідеальними. Гірчиця додасть їм ще більше аромату.

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Огірки з гірчицею

  • Час: 1 година + 5 годин
  • Порцій: 20
Інгредієнти:
– 4 кілограми невеликих огірків;
– 6 зубчиків часнику;
– 1 пучок кропу з парасольками;
– 2 пучки листя і коренів хрону;
– 1 – 2 зелені гіркі перці;
– 1 столова ложка зерен гірчиці;
– 3 літри води;
– 3 столові ложки солі;
– 6 столових ложок цукру;
– 300 мілілітрів оцту 9%;
– 5 – 6 горошин духмяного перцю;
– 5 горошин чорного перцю;
– 4 – 5 лаврових листків;
– 2 – 4 гілочки естрагону.

Приготування:

  1. Замочіть огірки в холодній воді на 3 – 5 годин.
  2. У добре вимиті трилітрові банки на дно покладіть більшу частину спецій – порізані кріп, часник, перець гіркий, тархун, листя і корінь хрону.
  3. Огірки помийте під проточною водою і складіть в банки, перекладаючи рештою спецій.
  4. У каструлі приготуйте розсіл з води, солі, цукру, перцю, гірчиці, лаврових листків та оцту.
  5. В іншій каструлі закип'ятіть 6 – 7 літрів води. Залийте огірки окропом, накрийте кришками та витримайте 12 хвилин. Злийте воду та одразу знову залийте окропом. Витримайте 7 хвилин.
  6. Воду злийте та залийте киплячим розсолом. Банки закатайте, переверніть і вкрите теплою ковдрою до повного охолодження.

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Автор: Ольга Котів