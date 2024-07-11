Найкращий рецепт консервації: приготуйте хрумкі огірки на зиму з гірчицею
11 липня 2024, 15:21Читать новость на русском
Джерело:"Море спецій"
Майже всі українські господині завжди консервують огірки на зиму. Адже така заготівля згодиться і на святковому, і на буденному столі.
Огірки за цим рецептом вдадуться ідеальними. Гірчиця додасть їм ще більше аромату.
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Огірки з гірчицею
- Час: 1 година + 5 годин
- Порцій: 20
– 4 кілограми невеликих огірків;
– 6 зубчиків часнику;
– 1 пучок кропу з парасольками;
– 2 пучки листя і коренів хрону;
– 1 – 2 зелені гіркі перці;
– 1 столова ложка зерен гірчиці;
– 3 літри води;
– 3 столові ложки солі;
– 6 столових ложок цукру;
– 300 мілілітрів оцту 9%;
– 5 – 6 горошин духмяного перцю;
– 5 горошин чорного перцю;
– 4 – 5 лаврових листків;
– 2 – 4 гілочки естрагону.
Приготування:
- Замочіть огірки в холодній воді на 3 – 5 годин.
- У добре вимиті трилітрові банки на дно покладіть більшу частину спецій – порізані кріп, часник, перець гіркий, тархун, листя і корінь хрону.
- Огірки помийте під проточною водою і складіть в банки, перекладаючи рештою спецій.
- У каструлі приготуйте розсіл з води, солі, цукру, перцю, гірчиці, лаврових листків та оцту.
- В іншій каструлі закип'ятіть 6 – 7 літрів води. Залийте огірки окропом, накрийте кришками та витримайте 12 хвилин. Злийте воду та одразу знову залийте окропом. Витримайте 7 хвилин.
- Воду злийте та залийте киплячим розсолом. Банки закатайте, переверніть і вкрите теплою ковдрою до повного охолодження.