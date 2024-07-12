Улюблена консервація мільйонів: готуємо огірки з кетчупом без стерилізації
12 липня 2024, 14:10Читать новость на русском
Джерело:"Еспресо"
Запасіться на зиму консервованими огірками. Цей елементарний рецепт без стерилізації може стати вашим улюбленим.
Огірки з кетчупом мають особливий смак. Ваші рідні будуть від них в захваті.
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Огірки з кетчупом
- Час: 50 хвилин + 4 години
- Порцій: 10
– 2 кілограми огірків;
– 6 столових ложок кетчупу;
– 3 столові ложки солі;
– 2 столові ложки цукру;
– 75 мілілітрів оцту;
– 9 горошин перцю;
– 3 зубчики часнику;
– 3 гілки кропу.
Приготування:
- На дно кожної банки покладіть 1 парасольку кропу, 1 зубчик часнику і 3 горошинки перцю.
- Помийте огірки, замочіть їх у воді на 4 години, після чого дістаньте та розкладіть по банках.
- Закип'ятіть воду, залийте огірки, дайте їм постояти 5 хвилин. Злийте воду, закип'ятіть нову та залийте нею огірки. Дайте постояти 15 хвилин і злийте воду в каструлю.
- Додайте сіль, цукор, кетчуп, закип'ятіть та влийте оцет.
- Залийте маринадом огірки, закатайте банки чистими стерилізованими кришками. Зберігайте у прохолодному місці.