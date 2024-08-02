Важко повірити, що все так просто: готуємо огірки на зиму під капроновою кришкою
2 серпня 2024, 20:57Читать новость на русском
Джерело:Shuba
Найчастіше на зиму консервують саме огірки. Зокрема, це можна зробити під капроновою кришкою.
Огірки на зиму під капроновою кришкою готуються за особливим рецептом. Вам не потрібні ні металеві кришки, ні термічна обробка.
Варто спробувати Елементарний рецепт на зиму: як правильно законсервувати помідори
Огірки під капроновими кришками на зиму
- Час: 25 хвилин
- Порцій: 6
– 1,5 кілограма огірків;
– 1 парасолька кропу;
– 2,5 столової ложки солі;
– 10 горошин чорного перцю;
– 2 лаврові листки;
– 1 столова ложка гірчичного порошку;
– 3 зубчики часнику.
Приготування:
- Огірки середнього розміру добре помийте. Відріжте кінчики. Парасольку кропу теж помийте. Часник почистьте та подрібніть.
- На дно чистої трилітрової банки покладіть парасольку кропу, лавровий лист, половину горошин перцю і половину часнику. Щільно закладіть огірки. Зверху насипте сіль, решту перцю і часнику, гірчичний порошок та лавровий лист.
- Залийте холодною водою, закрийте капроновою кришкою і потрясіть банку, щоб інгредієнти об'єдналися. Банку відправте в прохолодне темне місце. Зокрема, для цього підійде підвал або холодильник.