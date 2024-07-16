За вуха не відтягнеш: готуємо розкішні мариновані огірки із зернами гірчиці

16 липня 2024, 17:51
Читать новость на русском

Джерело:

Shuba

Мариновані огірки пасують практично до всього. Вони точно вас порадують взимку.

Огірки за цим рецептом виходять хрумкими та апетитними. Обов'язково спробуйте їх приготувати.

Буде смачно Улюблена консервація мільйонів: готуємо огірки з кетчупом без стерилізації

Мариновані огірки з гірчицею

  • Час: 40 хвилин
  • Порцій: 6
Інгредієнти:
– 1 кілограм огірків;
– 20 грамів зерен гірчиці;
– 4 листки смородини;
– 4 листки вишні;
– 2 лаврові листки;
– 8 горошин чорного перцю;
– 20 грамів хрону;
– 20 мілілітрів оцту;
– 50 грамів цукру;
– 30 грамів солі.

Приготування:

  1. Листки смородини й вишні, лавровий лист і корінь хріну помийте та обдайте окропом. Викладіть на дно стерилізованої банки разом із горошинами перцю.
  2. Огірки помийте і щільно укладіть у банку. Залийте окропом і залиште на 10 хвилин. Процес повторіть двічі.
  3. Налийте в каструлю 1,5 літра води, додайте сіль, цукор, оцет і гірчицю. Доведіть до кипіння та прокип’ятіть кілька хвилин.
  4. З огірків злийте воду і залийте гарячим маринадом. Закатайте герметично кришкою.
Сподобався рецепт? Спробуйте ще приготувати смачний салат з кабачків.
Автор: Ольга Котів