Час літніх супів настав: приготуйте ідеальну окрошку на айрані
4 червня 2024, 18:58Читать новость на русском
Джерело:pava_vb
Окрошку або холодник часто готують влітку. І не дивно, адже ця страва насичує та допомагає від спеки.
Зазвичай холодник готують на квасі чи кефірі. Проте ми радимо замінити їх на айран.
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Окрошка на айрані
- Час: 20 хвилин
- Порцій: 6
– 3 – 4 середні картоплини;
– 8 – 10 яєць;
– 300 грамів ковбаси;
– 3 – 4 свіжі огірки;
– 250 грамів редиски;
– зелена цибуля та горошок до смаку;
– пучок кропу;
– 1 літр айрану;
– 1,5 літра мінеральної води;
– 2 столові ложки гірчиці;
– 1 столова ложка лимонного соку;
– сіль, перець до смаку.
Дивіться відео, як готувати окрошку
Приготування:
- Відварену картоплю наріжте кубиком.
- Відваріть яйця на круто. Білок наріжте кубиком, а жовток перетріть окремо.
- Наріжте кубиками варену ковбаску, огірки та редиску.
- Далі подрібніть зелень.
- Змішайте всі нарізані інгредієнти, додайте сіль, перець до смаку.
- Потім заправте все гірчицею, лимонним соком, айраном та мінеральною водою. Добре перемішайте та подавайте.