Час літніх супів настав: приготуйте ідеальну окрошку на айрані

Окрошку або холодник часто готують влітку. І не дивно, адже ця страва насичує та допомагає від спеки.

Зазвичай холодник готують на квасі чи кефірі. Проте ми радимо замінити їх на айран.

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Окрошка на айрані

Час : 20 хвилин

: 20 хвилин Порцій: 6

– 3 – 4 середні картоплини;– 8 – 10 яєць;– 300 грамів ковбаси;– 3 – 4 свіжі огірки;– 250 грамів редиски;– зелена цибуля та горошок до смаку;– пучок кропу;– 1 літр айрану;– 1,5 літра мінеральної води;– 2 столові ложки гірчиці;– 1 столова ложка лимонного соку;– сіль, перець до смаку.

Дивіться відео, як готувати окрошку

Приготування:

Відварену картоплю наріжте кубиком. Відваріть яйця на круто. Білок наріжте кубиком, а жовток перетріть окремо. Наріжте кубиками варену ковбаску, огірки та редиску. Далі подрібніть зелень. Змішайте всі нарізані інгредієнти, додайте сіль, перець до смаку. Потім заправте все гірчицею, лимонним соком, айраном та мінеральною водою. Добре перемішайте та подавайте.