Найкращий рецепт улюбленої страви: готуємо фантастичну окрошку

13 серпня 2024, 19:54
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Автор: Ольга Котів

Джерело:

Yuliia.senych

Окрошка чудово освіжає у спеку. Радимо приготувати її за цим рецептом.

Такий холодник вам точно сподобається. Спробуйте і переконайтеся.

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Окрошка – покроковий рецепт

  • Час: 30 хвилин
  • Порцій: 8
Інгредієнти:
– 400 грамів філе стегна;
– 3 – 4 картоплини;
– 5 яєць;
– 1 – 2 огірки;
– 100 грамів сметани;
– 100 грамів майонезу;
– кріп до смаку;
– 0,5 чайної ложки лимонної кислоти;
– 3 літри води;
– 1 столова ложка солі;
– гірчиця, лимонний сік до смаку.

Приготування:

  1. Картоплю, яйця і м'ясо відваріть до готовності.
  2. М'ясо нарвіть на маленькі шматочки або наріжте. Картоплю, огірки і яйця теж дрібно наріжте на кубики.
  3. Подрібніть зелень та з'єднайте всі інгредієнти в одній каструлі.
  4. Додайте сметану, майонез і воду.
  5. Посоліть та додайте лимонну кислоту до смаку.
  6. Добре перемішайте та охолодіть. Подавайте з гірчицею і лимонний соком.
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