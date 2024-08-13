Найкращий рецепт улюбленої страви: готуємо фантастичну окрошку
13 серпня 2024, 19:54Читать новость на русском
Джерело:Yuliia.senych
Окрошка чудово освіжає у спеку. Радимо приготувати її за цим рецептом.
Такий холодник вам точно сподобається. Спробуйте і переконайтеся.
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Окрошка – покроковий рецепт
- Час: 30 хвилин
- Порцій: 8
– 400 грамів філе стегна;
– 3 – 4 картоплини;
– 5 яєць;
– 1 – 2 огірки;
– 100 грамів сметани;
– 100 грамів майонезу;
– кріп до смаку;
– 0,5 чайної ложки лимонної кислоти;
– 3 літри води;
– 1 столова ложка солі;
– гірчиця, лимонний сік до смаку.
Приготування:
- Картоплю, яйця і м'ясо відваріть до готовності.
- М'ясо нарвіть на маленькі шматочки або наріжте. Картоплю, огірки і яйця теж дрібно наріжте на кубики.
- Подрібніть зелень та з'єднайте всі інгредієнти в одній каструлі.
- Додайте сметану, майонез і воду.
- Посоліть та додайте лимонну кислоту до смаку.
- Добре перемішайте та охолодіть. Подавайте з гірчицею і лимонний соком.