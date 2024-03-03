Простішого не існує: готуємо оладки-піци на сніданок

3 березня 2024, 15:30
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Джерело:

Shuba

Оладки-піци – лінивий і дуже смачний сніданок. Вони обов'язково сподобаються вам та вашим рідним.

Приготувавши такі оладки хоч раз, ви в них закохаєтесь. Тому радимо зберегти цей простий рецепт.

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Оладки-піци

  • Час: 35 хвилин
  • Порцій: 4
Інгредієнти:
– 200 грамів пшеничного борошна;
– 250 мілілітрів кефіру;
– 2 яйця;
– 150 грамів твердого сиру;
– 100 грамів шинки;
– 1 томат;
– гілочка кропу;
– 5 грамів соди;
– 5 грамів солі;
– 60 мілілітрів олії;
– 100 грамів сметани.

Приготування:

  1. У кефір покладіть сіль, соду, яйця і перемішайте. Додайте просіяне борошно і замісіть однорідне тісто.
  2. Сир натріть, а шинку наріжте кубиками. Помідор і кріп помийте та подрібніть. Додайте в тісто і перемішайте.
  3. У пательні нагрійте олію, ложкою викладіть оладки та смажте з двох боків до рум'яності. Викладіть на паперовий рушник, щоб він увібрав зайву олію. Готові оладки-піци подавайте зі сметаною.
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Автор: Ольга Котів