Простішого не існує: готуємо оладки-піци на сніданок
3 березня 2024, 15:30Читать новость на русском
Джерело:Shuba
Оладки-піци – лінивий і дуже смачний сніданок. Вони обов'язково сподобаються вам та вашим рідним.
Приготувавши такі оладки хоч раз, ви в них закохаєтесь. Тому радимо зберегти цей простий рецепт.
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Оладки-піци
- Час: 35 хвилин
- Порцій: 4
– 200 грамів пшеничного борошна;
– 250 мілілітрів кефіру;
– 2 яйця;
– 150 грамів твердого сиру;
– 100 грамів шинки;
– 1 томат;
– гілочка кропу;
– 5 грамів соди;
– 5 грамів солі;
– 60 мілілітрів олії;
– 100 грамів сметани.
Приготування:
- У кефір покладіть сіль, соду, яйця і перемішайте. Додайте просіяне борошно і замісіть однорідне тісто.
- Сир натріть, а шинку наріжте кубиками. Помідор і кріп помийте та подрібніть. Додайте в тісто і перемішайте.
- У пательні нагрійте олію, ложкою викладіть оладки та смажте з двох боків до рум'яності. Викладіть на паперовий рушник, щоб він увібрав зайву олію. Готові оладки-піци подавайте зі сметаною.