Смачніший, ніж оригінальний: рецепт Олів'є без ковбаси

4 січня 2024, 13:59
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Джерело:

Shuba

Олів'є давно став класикою святкового стола. Зазвичай його готують з ковбасою, однак її можна замінити й на щось інше.

Зокрема, пропонуємо використати варене куряче філе. Його делікатний смак у поєднанні з пікантним солоним огірком, вареними овочами та солодкуватим консервованим горошком під ніжним майонезом – це те, чого справді хочеться на свята.

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Рецепт Олів'є без ковбаси

  • Час: 1 година
  • Порцій: 4
Інгредієнти:
– 2 курячі філе;
– 4 картоплини;
– 2 морквини;
– 5 яєць;
– 4 солоні огірки;
– 400 грамів консервованого горошку;
– 200 грамів майонезу 72%;
– сіль, чорний перець, зелень до смаку.

Приготування:

  1. Спочатку зваріть куряче філе. Для цього в каструлю налийте воду, доведіть її до кипіння, після чого покладіть помите філе та готуйте 40 хвилин. Потім охолодіть і наріжте м'ясо невеликими кубиками.
  2. Також зваріть картоплю, моркву і яйця. Охолодіть, почистьте і наріжте кубиками.
  3. Солоні огірки теж подрібніть.
  4. Всі інгредієнти змішайте у великій мисці. Додайте консервований горошок, майонез, сіль та перець до смаку. Перемішайте, викладіть у салатник і прикрасьте зеленню.

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Автор: Ольга Котів