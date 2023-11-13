Остання консервація року: приготуйте на зиму ніжне лечо без оцту

Невдовзі настануть морози, тож встигніть приготувати консервацію, якою ласуватимете всю зиму. Зокрема, можна зробити ароматне лечо без оцту.

Лечо – популярна у Східній Європі закрутка з перцю, помідорів і цибулі. Ви можете використовувати його взимку замість салату, подаючи з пюре або запеченою картоплею.

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Покроковий рецепт лечо без оцту

Час : 40 хвилин + 15 хвилин підготовки

: 40 хвилин + 15 хвилин підготовки Порцій: 4

– 1 кілограм болгарського перцю;– 1 кілограм томатів;– 20 грамів солі;– 5 грамів чорного меленого перцю;– 50 грамів цукру.



Запашне лечо – прикраса будь-якого столу / Фото Unsplash

Приготування:

Помийте овочі. Помідори поріжте на шматочки й пропустіть через м'ясорубку. Перець розріжте на 4 частини, видаліть серцевину, а м'якоть наріжте смужками. У каструлю вилийте масу з помідорів, додайте шматочки перцю, сіль, перець, цукор і перемішайте. Доведіть до кипіння. Варіть 15 хвилин, помішуючи. Гарячу масу розкладіть у теплі стерилізовані банки й герметично закрийте кришками. Переверніть догори дном і залиште охолоджуватися. Зберігайте лечо в темному прохолодному місці.