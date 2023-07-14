Улюблена страва всієї родини: овочева запіканка в духовці

Влітку так і хочеться чогось легкого, низькокалорійного. Чому б не приготувати овочеву запіканку з тих продуктів, які під рукою? У нас є рецепт.

Ця овочева запіканка дуже смачна, ситна, але не калорійна. Вона підійде як для дитячого меню, так і до обіду чи вечері.

Читайте також Курятина vs свинина: як зробити здоровий вибір для харчування

За бажанням до неї можна окремо подати рибу чи м1ясо, або просто полити улюбленим соусом. Також можна змінювати інгредієнти від сезону: додавати гарбуз, фенхель, помідори.

Рецепт овочевої запіканки

Час: 60 хвилин

60 хвилин Порції: 8

– 1 середній кабачок;– 2 середні картоплини;– 1 морквина;– 1 цибулина;– 3 яйця;– твердий сир;– зелень;– 1 ложка борошна;– 1 ложка сметани;– сіль, чорний мелений перець, сухий часник або свіжий.

Приготування:

Натираємо очищений кабачок на дрібній тертці, солимо та віджимаємо зайвий сік.

Також натираємо очищену картоплю, моркву та цибулю. Змішуємо все з кабачковою масою.

Додаємо спеції, борошно та сметану.

Перекладаємо все в жаротривку форму та випікаємо в розігрітій духовці при 180 градусах 50 хвилин.

Готову запіканку подаємо гарячою, або холодною.

Смачного!

Сподобався рецепт? Спробуйте також приготувати, як з магазину.