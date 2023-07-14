Улюблена страва всієї родини: овочева запіканка в духовці
14 липня 2023, 12:38Читать новость на русском
Джерело:Готуємо з Юлією
Влітку так і хочеться чогось легкого, низькокалорійного. Чому б не приготувати овочеву запіканку з тих продуктів, які під рукою? У нас є рецепт.
Ця овочева запіканка дуже смачна, ситна, але не калорійна. Вона підійде як для дитячого меню, так і до обіду чи вечері.
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За бажанням до неї можна окремо подати рибу чи м1ясо, або просто полити улюбленим соусом. Також можна змінювати інгредієнти від сезону: додавати гарбуз, фенхель, помідори.
Рецепт овочевої запіканки
- Час: 60 хвилин
- Порції: 8
– 1 середній кабачок;
– 2 середні картоплини;
– 1 морквина;
– 1 цибулина;
– 3 яйця;
– твердий сир;
– зелень;
– 1 ложка борошна;
– 1 ложка сметани;
– сіль, чорний мелений перець, сухий часник або свіжий.
Приготування:
- Натираємо очищений кабачок на дрібній тертці, солимо та віджимаємо зайвий сік.
- Також натираємо очищену картоплю, моркву та цибулю. Змішуємо все з кабачковою масою.
- Додаємо спеції, борошно та сметану.
- Перекладаємо все в жаротривку форму та випікаємо в розігрітій духовці при 180 градусах 50 хвилин.
- Готову запіканку подаємо гарячою, або холодною.
Смачного!Сподобався рецепт? Спробуйте також приготувати кабачкову ікру, як з магазину.