Саме те, що треба влітку: готуємо овочеву запіканку нашвидкуруч

16 серпня 2023, 14:29
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Джерело:

Готуємо з Юлією

Шукаєте швидкий, але смачний рецепт овочевої запіканки? У нас є цікавий варіант страви. Таку запіканку зручно їсти руками, або подавати разом зі сметаною.

Влітку завжди хочеться простою та легкої їжі, як ось ця овочева запіканка. Її зручно брати в дорогу, адже навіть холодною вона неабияка смачна.

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Полийте її домашньою сметаною, або іншим улюбленим соусом та насолоджуйтеся обідом чи легкою вечерею.

Рецепт овочевої запіканки, як пиріг

  • Час: 60 хвилин
  • Порції: 6
Інгредієнти: 
 – кабачок;
 – 2 картоплини;
 – 1 морква;
 – 1 ріпчаста цибуля;
 – 3 курячих яйця;
 – твердий сир;
 – свіжа зелень;
 – 1 ложка борошна;
 – 1 ложка сметани;
 – сіль;
 – чорний мелений перець;
 – сухий часник або зубчик свіжого.

Приготування:

  • Натираємо кабачок на тертці. Додаємо солі та відтискаємо зайвий сік.
  • Натираємо на тертці очищену картоплю, моркву, цибулю та змішуємо з кабачком.
  • Перемішуємо всі інгредієнти, додаємо спеції.
  • Розігріваємо духовку до 180 градусів та випікаємо овочеву запіканку 50 – 60 хвилин до готовності.
  • Готову страву охолоджуємо, нарізаємо порційними шматочками та подаємо до столу.

Смачного!

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Автор: Богданна Рибак