Саме те, що треба влітку: готуємо овочеву запіканку нашвидкуруч
16 серпня 2023, 14:29Читать новость на русском
Джерело:Готуємо з Юлією
Шукаєте швидкий, але смачний рецепт овочевої запіканки? У нас є цікавий варіант страви. Таку запіканку зручно їсти руками, або подавати разом зі сметаною.
Влітку завжди хочеться простою та легкої їжі, як ось ця овочева запіканка. Її зручно брати в дорогу, адже навіть холодною вона неабияка смачна.
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Полийте її домашньою сметаною, або іншим улюбленим соусом та насолоджуйтеся обідом чи легкою вечерею.
Рецепт овочевої запіканки, як пиріг
- Час: 60 хвилин
- Порції: 6
– кабачок;
– 2 картоплини;
– 1 морква;
– 1 ріпчаста цибуля;
– 3 курячих яйця;
– твердий сир;
– свіжа зелень;
– 1 ложка борошна;
– 1 ложка сметани;
– сіль;
– чорний мелений перець;
– сухий часник або зубчик свіжого.
Приготування:
- Натираємо кабачок на тертці. Додаємо солі та відтискаємо зайвий сік.
- Натираємо на тертці очищену картоплю, моркву, цибулю та змішуємо з кабачком.
- Перемішуємо всі інгредієнти, додаємо спеції.
- Розігріваємо духовку до 180 градусів та випікаємо овочеву запіканку 50 – 60 хвилин до готовності.
- Готову страву охолоджуємо, нарізаємо порційними шматочками та подаємо до столу.
Смачного!Сподобався рецепт? Спробуйте також приготувати молоду варену кукурудзу в молоці.