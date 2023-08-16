Саме те, що треба влітку: готуємо овочеву запіканку нашвидкуруч

Шукаєте швидкий, але смачний рецепт овочевої запіканки? У нас є цікавий варіант страви. Таку запіканку зручно їсти руками, або подавати разом зі сметаною.

Влітку завжди хочеться простою та легкої їжі, як ось ця овочева запіканка. Її зручно брати в дорогу, адже навіть холодною вона неабияка смачна.

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Полийте її домашньою сметаною, або іншим улюбленим соусом та насолоджуйтеся обідом чи легкою вечерею.

Рецепт овочевої запіканки, як пиріг

Час: 60 хвилин

60 хвилин Порції: 6

– кабачок;– 2 картоплини;– 1 морква;– 1 ріпчаста цибуля;– 3 курячих яйця;– твердий сир;– свіжа зелень;– 1 ложка борошна;– 1 ложка сметани;– сіль;– чорний мелений перець;– сухий часник або зубчик свіжого.

Приготування:

Натираємо кабачок на тертці. Додаємо солі та відтискаємо зайвий сік.

Натираємо на тертці очищену картоплю, моркву, цибулю та змішуємо з кабачком.

Перемішуємо всі інгредієнти, додаємо спеції.

Розігріваємо духовку до 180 градусів та випікаємо овочеву запіканку 50 – 60 хвилин до готовності.

Готову страву охолоджуємо, нарізаємо порційними шматочками та подаємо до столу.

Смачного!

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