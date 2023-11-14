Паштет з печінки з цікавинкою: готуємо бюджетну намазку, яка сподобається всім
14 листопада 2023, 17:44Читать новость на русском
Джерело:"Смачні страви"
Приготуйте смачний печінковий паштет, який чудово підійде до сніданків та перекусів. Для цього рецепту вам потрібні куряча печінка та свиняча підчеревина.
Печінковий паштет є класичним продуктом французької кухні. У цій страві зазвичай використовують гусячу печінку, проте куряча також чудово підійде.
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Простий рецепт паштету з підчеревиною
- Час: 50 хвилин
- Порцій: 4
– 1 кілограм курячої печінки;
– 300 грамів свинячої підчеревини;
– 2 морквини;
– 2 цибулини;
– 50 грамів вершкового масла;
– сіль та перець до смаку;
– 20 грамів білого кунжуту.
Приготування:
- Наріжте підчеревину невеликими шматочками та обсмажте на пательні до прозорості. Додайте натерту моркву, перемішайте і протушкуйте 5 хвилин. Після цього додайте нарізану кубиками цибулю та готуйте, помішуючи, до готовності. Перекладіть в тарілку.
- На пательню викладіть курячу печінку й обсмажте до готовності 10 хвилин. Додайте її до засмажки, влийте розтоплене вершкове масло, трохи рідини зі сковороди, де смажилася печінка, посоліть і поперчіть.
- Перебийте підготовлені інгредієнти блендером до однорідної маси. Викладіть готовий паштет в сервірувальний посуд, посипте кунжутом і подавайте зі скибочками хліба.