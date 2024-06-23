Ніжний, як хмаринка: як приготувати ідеальний паштет з курячої печінки

23 червня 2024, 18:59
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Джерело:

gorbenko_art

Паштет з курячої печінки чудово пасує до сніданку чи легкого перекусу. Не потрібно його купувати, адже ця страва готується дуже просто.

Окрім ідеального смаку, такий паштет буде ще й доволі бюджетним. Адже потрібні лише найпростіші інгредієнти

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Паштет з курячої печінки

  • Час: 2 години
  • Порцій: 6
Інгредієнти:
– 500 грамів курячої печінки;
– 180 грамів масла;
– 1 велика цибуля;
– 2 зубчики часнику;
– 70 мілілітрів коньяку;
– 3 дрібки чебрецю;
– 5 яєць;
– 200 мілілітрів вершків 33%;
– сіль до смаку.

Дивіться, як приготувати паштет з курячої печінки: відео

Приготування:

  1. Наріжте цибулю, пасеруйте її на маслі з додаванням часнику та чебрецю.
  2. Влийте коньяк на пательню, підпаліть та випарюйте близько 10 хвилин на мінімальному вогні.
  3. Окремо розтопіть масло.
  4. Очистьте печінку від плівок. З'єднайте печінку, вершки, масло, цибулю та яйця. Важливо, щоб все було кімнатної температури.
  5. Ретельно перебийте та посоліть. 
  6. Залийте у форму, поставте на деко, яке залийте водою.
  7. Випікайте 1,5 години при температурі 130 градусів в режимі "верх і низ".

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Автор: Ольга Котів