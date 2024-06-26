Бюджетно, але максимально смачно: рецепт найніжнішого паштету з курячої печінки

26 червня 2024, 19:59
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Джерело:

yuliia.senych

Паштет з курячої печінки готується дуже просто. Тому зовсім не обов'язково купувати його в магазині.

Щоб зробити паштет, треба зовсім мало інгредієнтів. Цей рецепт може стати вашим улюбленим.

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Печінковий паштет

  • Час: 30 хвилин
  • Порцій: 4
Інгредієнти:
– 400 грамів печінки;
– 1 цибуля;
– 1 морква;
– масло, сіль, перець, олія до смаку.

Дивіться відео, як готувати печінковий паштет

Приготування:

  1. Печінку очистьте від плівки та жилок. Добре промийте, подрібніть і обсмажте на середньому вогні до готовності.
  2. Окремо підсмажте цибулю і моркву.
  3. Додайте масло і засмажку до печінки, посоліть, поперчіть до смаку та перебийте блендером.
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Автор: Ольга Котів