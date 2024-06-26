Бюджетно, але максимально смачно: рецепт найніжнішого паштету з курячої печінки
26 червня 2024, 19:59Читать новость на русском
Джерело:yuliia.senych
Паштет з курячої печінки готується дуже просто. Тому зовсім не обов'язково купувати його в магазині.
Щоб зробити паштет, треба зовсім мало інгредієнтів. Цей рецепт може стати вашим улюбленим.
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Печінковий паштет
- Час: 30 хвилин
- Порцій: 4
– 400 грамів печінки;
– 1 цибуля;
– 1 морква;
– масло, сіль, перець, олія до смаку.
Дивіться відео, як готувати печінковий паштет
Приготування:
- Печінку очистьте від плівки та жилок. Добре промийте, подрібніть і обсмажте на середньому вогні до готовності.
- Окремо підсмажте цибулю і моркву.
- Додайте масло і засмажку до печінки, посоліть, поперчіть до смаку та перебийте блендером.