Смачніший, ніж фуа-гра: готуємо фантастичний паштет з курячої печінки на зиму
29 липня 2024, 15:43Читать новость на русском
Джерело:Shuba
Паштет з курячої печінки має просто незабутній смак. Радимо приготувати його за цим простим рецептом.
Такий паштет може зберігатися 1 рік у холодильнику. Тому ви можете куштувати його навіть взимку.
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Паштет з курячої печінки
- Час: 1 година 50 хвилин
- Порцій: 6
– 10 мілілітрів оливкової олії;
– 100 грамів бекону;
– 250 грамів червоної цибулі;
– 200 мілілітрів білого сухого вина;
– 50 мілілітрів бренді;
– 500 грамів курячої печінки;
– 4 яйця;
– 1 жовток;
– 10 грамів солі;
– 1 грам кориці;
– 200 грамів топленого масла.
Приготування:
- Довільно наріжте цибулю та бекон. Обсмажте на маленькому вогні, після чого влийте бренді та вино, щоб закипіло.
- Отриманий бульйон процідіть. Суху масу перетріть через сито, змішайте з гарячою олією та охолодіть до кімнатної температури.
- Збийте блендером яйця, спеції, очищену від плівок печінку та охолоджений бульйон із маслом. Процідіть масу через сито та розлийте по баночках.
- Банки закрийте кришками та поставте у каструлю із холодною водою. Поставте каструлю на плиту та варіть півтори години на малому вогні.