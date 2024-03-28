Без замішування та зайвих турбот: як приготувати класичну паску
28 березня 2024, 15:30Читать новость на русском
Джерело:тсн
Святкування Великодня – особливий час, повний традицій та обрядів, які відображають давні звичаї. Випікання запашної паски – один з них.
Одні з найпоширеніших традицій включають освячення паски та яєць, які символізують відродження та нове життя. Є простий та швидкий спосіб приготування культової страви, який оцінять навіть досвідчені господині.
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Паска
- Час: 2,5 години
- Порцій: 2
– 600 грамів борошна;
– 200 грамів цукру;
– 6 штук яєць (жовтки);
– 300 грамів молока;
– 180 грамів вершкового масла;
– 25 грамів свіжих дріжджів;
– 150 грамів родзинок;
– ванілін до смаку;
– дрібка солі.
Приготування:
- Родзинки промийте під проточною водою та залийте окропом на десять хвилин.
- Згодом обсушіть їх (найкраще на паперовому рушнику) додайте трохи борошна і перемішайте.
- Молоко розігрійте, щоб воно було ледь теплим.
- Додайте до нього одну столову ложку цукру, дріжджі та розчиніть.
- Перемішайте та залиште на 15 хвилин, щоб дріжджі активувалися. Зверху має з'явитися пінна шапочка.
- Збийте жовтки та додайте до них цукор, ванілін, сіль і змішайте все блендером до білого кольору. Додайте вершкове масло кімнатної температури та збийте ще три хвилини.
- До цієї маси влийте молоко з дріжджами та перемішайте.
- Борошно просійте та поступово всипайте у тісто.
- Збийте блендером, коли тісто буде важко провертати віночком, блендер приберіть і вимісіть лопаткою.
- Тісто викладіть у миску, закрийте харчовою плівкою і залиште підходити в тепле місце, воно має збільшитися вдвічі.
- Коли тісто підніметься в об'ємі, додайте родзинки і вмішайте їх в тісто.
- Руки змастіть олією.
- Готове тісто розкладіть по формочках (десь на 1/3). Накрийте і залиште підніматися, доки воно не займе майже весь об'єм форми.
- Розігрійте духовку до 180 градусів.
- Випікайте паску 40 – 50 хвилин.
- Готовність паски перевіряйте дерев'яною шпажкою.
- Коли паски охолонуть, змастіть їх глазур'ю.