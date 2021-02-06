У 1 випуску 3 сезону "Мастер Шеф. Професіонали" на глядачів чекає перше знайомство з найкращими шеф-кухарями, кондитерами й шоколатьє України. Що будуть готувати шефи для трійки суддів 3 сезону "Мастер Шеф. Професіонали" та чим будуть дивувати їхні смакові рецептори – читайте у матеріалі Smachno News.

У 1 випуску 3 сезону "Мастер Шеф. Професіонали" ми познайомимося із найкращими шеф-кухарями України, котрі вирішили спробувати свої сили на кухні кулінарного проєкту та готові боротися за перемогу у шоу.

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3 сезон "Мастер Шеф" серед професіоналів обіцяє вразити глядачів та шанувальників кулінарного проєкту новими випробуваннями, захопливими конкурсами та яскравими учасниками. Судді 3 сезону "Мастер Шеф. Професіонали" – Ектор Хіменес-Браво, Володимир Ярославський та Ольга Мартиновська, обіцяють, що цей сезон буде втричі важчий за попередні.

Шеф-кухарі мають показати на що вони здатні, приготувавши свою коронну страву за 45 хвилин. Білого фартуха отримають тільки кулінарні генії.

У цьому сезоні кожен отримує пов'язку одного з трьох кольорів: червоний, синій або жовтий. Після першого етапу відбору на шеф-кухарів 3 сезону "Мастер Шеф. Професіонали" будуть ще три випробування, які й визначать склад 20-ки проєкту.

А що конкретно означає колір отриманої пов'язки від суддів 3 сезону "Мастер Шеф. Професіонали" кулінари дізнаються на самому конкурсі наступного етапу відбору.

Першою до суддів 3 сезону "Мастер Шеф. Професіонали" вийшла Елеонора Баранова. Дівчина понад 10 років працює на кухні, а працює з 16 років. У 21 рік Елеонора стала шефом та працює в одному з елітних ресторанів столиці.

Суддям 3 сезону "Мастер Шеф. Професіонали" дівчина приготувала бичі яйця з кремом із цвітної капусти. Елеонора ламає всі стереотипи на кухні свого ресторану, адже спочатку ніхто не ставив її собі в рівні, проте дівчина доказала, що може бути шефом. Ектор Хіменес-Браво особисто подякував дівчині за страву та обійняв її. Три так та білий фартух з синьою пов'язкою, ось вердикт суддів 3 сезону "Мастер Шеф. Професіонали".

Радек Конечни із Чехії дивував суддів 3 сезону "Мастер Шеф. Професіонали" Брамбораком – страва схожа на українські тертюхи, тільки з м'ясом. Радек бренд-шеф Старгороду, в минулому виграв тендер на кухаря, працював в Німеччині, Австрії, а 17 років тому приїхав до України та закохався. Судді 3 сезону "Мастер Шеф. Професіонали" віддали білого фартуха шеф-кухарю та пов'язку жовтого кольору.

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Віктор Шайдецький – 21 рік. Шеф-кухар прийшов на проєкт 3 сезону "Мастер Шеф. Професіонали", щоб втерти носа старому поколінню кухарів. З 15 років Віктор працює у ресторані. Спочатку батько влаштував хлопця безкоштовно, як на стажування до одного із місцевих ресторанів, а далі Віктор почав працювати та навчатися у кращих шеф-кухарів. Для суддів 3 сезону "Мастер Шеф. Професіонали" приготував качину грудку з буряковим пюре.

Ектор Хіменес-Браво розгромив Віктора по страві, адже не все вдалося, як хотілося. Мабуть, суддю 3 сезону "Мастер Шеф. Професіонали" більше зачепили слова шеф-кухаря про "повчання" старої школи кухарів, аніж невеликі недоліки у страві. Попри всю критику Віктор отримав три так від суддів та пов'язку жовтого кольору.

Антон Штипа, шеф-кондитер, працює 13 років у кулінарії, вчиться постійно, адже вважає, що шефам потрібно завжди удосконалюватися. У 2019 році Антон виграв кубок України з кондитерського мистецтва, представляв Україну в Парижі на кубку Європи. Команда посіла 4 місце – це хороший результат.

Для суддів 3 сезону "Мастер Шеф. Професіонали" Антон приготував мус з ганашом із ванілі, васабі, малини та кремом Англес. Шеф-кондитер отримав три "так" від суддів 3 сезону "Мастер Шеф. Професіонали" за витончені смаки, довершену техніку та пристрасність до нового – колір пов'язки жовтий/

Ігор Міщенко з міста Мукачево працює у ресторані Бульвар. Хоч хлопцеві тільки 33 роки, він з 16 років в кулінарії та 10 років працює шефом в одному і тому ж закладі. Суддям 3 сезону "Мастер Шеф. Професіонали" подав сібас з пюре із цвітної капусти. Зі совами: "Дуже якісна страва!" судді сказали три "так" й хлопець отримав синю пов'язку та білий фартух.

Анна – викладач академії шеф-кухарів України, кондитерка, котра викликала сумніви в Ектора Хіменеса-Браво ще на перших секундах знайомства. Дівчина стверджувала, що стажувалась в Іспанії, Бельгії, але конкретно не змогла відповісти суддям 3 сезону "Мастер Шеф. Професіонали" на елементарні запитання.

Для суддів 3 сезону "Мастер Шеф. Професіонали" приготувала варіацію торту "Шварцвальд". Ектор Хіменес-Браво не побачив креативного яскравого підходу у десерті Анни, а Ольга назвала дівчину зверхньою, як її десерт. Володимир просто сказав "ні" без пояснень. Всі судді 3 сезону "Мастер Шеф. Професіонали" одноголосно сказали "ні" та визнали, що це не рівень цього шоу, а – аматорів.

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Влад Цимбалюк – 33 роки, м'ясник. Хлопець працює 10 років у ресторанному бізнесі, а суддям 3 сезону "Мастер Шеф. Професіонали" приготував равіолі з чорносливом, рікотою та блакитним сиром. Хоч Володимиру Ярославському не вистачило від страви смаку та він не вважає її істинно італійською, Владислав отримав свій білий фартух та червону пов'язку.

Микола Люлько – 30 років, працює у ресторані "Аляска", що у столиці. Почав Микола свій шлях у кулінарії в ресторані "Велюр", де чистив картоплю та робив фреші. За три роки хлопець вже працював у ресторанах закритого типу, далі мережі "Чорноморка".

Для суддів 3 сезону "Мастер Шеф. Професіонали" Микола приготував вишуканий гарбузовий стейк з еспумою з козячого сиру. Судді одноголосно віддали йому білого фартуха та жовту пов'язку.

Стоянова Ліля позиціює себе переможницею 3 сезону "Мастер Шеф. Професіонали", адже вважає, що у ній присутні всі якості для справжнього шеф-кухаря. Дівчина працює шеф-кухарем в одеському ресторані, де її вважають суворим та справедливим керівником та шеф-кухарем.

Для суддів 3 сезону "Мастер Шеф. Професіонали" приготувала каре молодого ягняти з полентою. За страву, попри критику суддів отримала білого фартуха та червону пов'язку.

Леонід Малюга – 18 років працює шеф-кухарем у готельному комплексі Хмельницького. Хлопець навчився готувати солодощі без використання цукру та інших алергенів, адже у його доньки діатез та важка алергія. Панна кота із зеленої гречки у килимку з червоної троянди – страва, яку може з'їсти донька шеф-кухаря та саме її він презентував для суддів 3 сезону "Мастер Шеф. Професіонали".Леонід отримав три "так" від суддів 3 сезону "Мастер Шеф. Професіонали" та червону пов'язку.

Дарина Тюленева – шеф-кондитер з великим стажем та власним закладом. Для суддів 3 сезону "Мастер Шеф. Професіонали" дівчина готувала страву при них та запросила скуштувати страву за собівартістю менш як 1 долар. Страва з польового бур'яну не сподобалася Володимиру Ярославському, але судді поміркували та дали шанс юній кондитерці – білий фартух та пов'язка червоного кольору на перспективу.

Ігор Андріяш – шоколатьє, суддям 3 сезону "Мастер Шеф. Професіонали" приготував шоколадні цукерки з сиром Дор Блю, які помістив у велику шоколадну оболонку у вигляді какао-боба. Шоколатьє отримав три "так" від суддів, білий фартух та жовту пов'язку.

Микола Мигаль прийшов на проєкт 3 сезону "Мастер Шеф. Професіонали", щоб популяризувати українську кухню у світі. Шеф-кухар годував майже всіх президентів України у ресторані, в якому працював – заклад "Франко".

Для суддів 3 сезону "Мастер Шеф. Професіонали" приготував філе качки з листям та коренеплодами. Гастрономічний експеримент Миколи сподобався суддям 3 сезону "Мастер Шеф. Професіонали" та він отримав омріяні три "так" й пов'язку синього кольору.

Олена Дяченко – кулінарний блогер із міста Миколаїв. Для суддів 3 сезону "Мастер Шеф. Професіонали" приготувала стейк філе-міньйон з грибами. Недостатня база знань, недосконале приготування страви та три "ні" від суддів не зламали Олену, дівчина пообіцяла прийти ще на кулінарний проєкт "Мастер Шеф. Професіонали".

Руслан Яковлев – 26 років, кухар з Мадриду. Професійний кухар впевнений, що зможе не тільки перевершити Ектора Хіменеса-Браво у знаннях іспанської мови, а й у кулінарії.Для суддів 3 сезону "Мастер Шеф. Професіонали" хлопець приготував справжню іспанську страву – Паелью сокаррат, хоч його спеціалізація – азійська кухня.

Ольга Мартиновська відмовила Руслану в участі у проєкті, а Ектор Хіменес-Браво та Володимир Ярославський підтримали хлопця й вручили йому білого фартуха та синю пов'язку.

Вже наступного 2 випуску ми дізнаємося хто з шеф-кухарів потрапить до омріяної 20-ки 3 сезону "Мастер Шеф. Професіонали" та продовжить боротьбу за перемогу у проєкті.

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