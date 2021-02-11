Паста з фетою і томатами чері: рецепт від Ектора Хіменеса-Браво

11 лютого 2021 , 11:55
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Інстаграм Ектора Хіменеса-Браво

Відомий шеф-кухар, ресторатор Ектор Хіменес-Браво пропонує приготувати пасту з фетою і томатами. Простий і ситний обід, який ви з легкістю приготуєте вдома.

Відомий ресторатор, український телеведучий колумбійського походження, суддя проєкту "Мастер Шеф" та "Мастер Шеф. Професіонали" Ектор Хіменес-Браво поділився з шанувальниками рецептом смачної пасти з фетою і томатами, яка сподобається всій родині.

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Рецепт пасти

Інгредієнти:
– 600 грамів томатів чері;
– 100 мілілітрів оливкової олії;
– 300 грамів фети;
– 250 грамів пасти (Челентані);
– 2 зубчики часнику;
– базилік;
– сіль, перець.

Рецепт, що розлетівся по всьому світу за кілька днів, – написав Ектор Хіменес-Браво

  1. Для приготування пасти помийте томати, викладіть у форму для запікання, додайте сіль, перець, оливкову олію, перемішайте, у середину викладіть фету.
  2. Розігрійте духовку при температурі 180 градусів, відправте запікатись протягом 40 хвилин.
  3. У каструлі з окропом відваріть пасту.
  4. Часник почистіть, базилік помийте, подрібніть ножем.
  5. Викладіть томати з сиром перемішайте, додайте базилік, часник, відварені макарони, відправте у духовку ще на декілька хвилин.
  6. Викладіть на тарілку. Подавайте гарячими, задекоруйте листям базиліку.

Рецепт пасти з фетою і томатами від Ектора Хіменеса-Браво у відео: