Паста з фетою і томатами чері: рецепт від Ектора Хіменеса-Браво

Джерело:Інстаграм Ектора Хіменеса-Браво
Відомий шеф-кухар, ресторатор Ектор Хіменес-Браво пропонує приготувати пасту з фетою і томатами. Простий і ситний обід, який ви з легкістю приготуєте вдома.
Відомий ресторатор, український телеведучий колумбійського походження, суддя проєкту "Мастер Шеф" та "Мастер Шеф. Професіонали" Ектор Хіменес-Браво поділився з шанувальниками рецептом смачної пасти з фетою і томатами, яка сподобається всій родині.
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Рецепт, що розлетівся по всьому світу за кілька днів, – написав Ектор Хіменес-Браво
Рецепт пасти з фетою і томатами від Ектора Хіменеса-Браво у відео: