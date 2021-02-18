Паста з тунцем та оливками: рецепт від Євгена Клопотенка

Джерело:Інстаграм Євгена Клопотенка
Кулінарний експерт Євген Клопотенко поділився простим рецептом з шанувальниками. Паста з доступних інгредієнтів, яку ви з легкістю приготуєте вдома.
Існує безліч рецептів італійської пасти. Відомий український шеф-кухар, ресторатор Євген Клопотенко пропонує приготувати пасту з тунцем та оливками, яка чудово підійде до сімейного застілля або романтичної вечері.
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Інгредієнти:
– 200 грамів пасти Тальятеле;
– 0,5 цибулі;
– 6-7 оливок без кісточки;
– 90 грамів консервованого тунця;
– 0,5 зубчика часнику;
– 50 мілілітрів білого сухого вина;
– 30 грамів твердого сиру Пармезан;
– оливкова олія (для смаження);
– сіль, перець.