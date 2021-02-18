Паста з тунцем та оливками: рецепт від Євгена Клопотенка

18 лютого 2021 , 12:55
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Джерело:

Інстаграм Євгена Клопотенка

Кулінарний експерт Євген Клопотенко поділився простим рецептом з шанувальниками. Паста з доступних інгредієнтів, яку ви з легкістю приготуєте вдома.

Існує безліч рецептів італійської пасти. Відомий український шеф-кухар, ресторатор Євген Клопотенко пропонує приготувати пасту з тунцем та оливками, яка чудово підійде до сімейного застілля або романтичної вечері.

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Інгредієнти:
– 200 грамів пасти Тальятеле;
– 0,5 цибулі;
– 6-7 оливок без кісточки;
– 90 грамів консервованого тунця;
– 0,5 зубчика часнику;
– 50 мілілітрів білого сухого вина;
– 30 грамів твердого сиру Пармезан;
– оливкова олія (для смаження);
– сіль, перець.

  1. У каструлі в підсоленій воді відваріть пасту. Важливо! На один літр води та 100 грамів макаронів – 10 грамів солі. Пасту необхідно готувати на одну хвилину менше, ніж зазначено на упаковці.
  2. Почистіть цибулю, подрібніть ножем, обсмажте з оливковою олією на пательні.
  3. Оливки наріжте кільцями, почистіть часник, подрібніть ножем. Викладіть на пательню з цибулею, додайте біле вино, перемішайте, залиште доки не випариться вино. Далі – додайте воду у якій варилася паста, викладіть тунець, відварену пасту. Тушкуйте декілька хвилин.
  4. Сир натріть на грубій тертці.
  5. Викладіть пасту на тарілку, додайте перець, задекоруйте сиром. Смачного!