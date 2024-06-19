Корисні солодощі для всієї родини: готуємо розкішну пастилу з вишень
19 червня 2024, 12:36Читать новость на русском
Джерело:Shuba
Поки триває сезон, спробуйте приготувати пастилу з вишень. Ці корисні солодощі вас вразять.
Пастила готується зовсім не важко. Водночас вона виходить неймовірно ароматною.
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Вишнева пастила
- Час: 1 година 20 хвилин
- Порцій: 4
– 1 кілограм вишень;
– 400 грамів цукру;
– 100 мілілітрів води;
– 30 грамів цукрової пудри.
Приготування:
- Вишні добре помийте і приберіть кісточки. Покладіть ягоди в каструлю, додайте воду і проваріть на маленькому вогні 15 – 20 хвилин.
- Сік злийте, а в каструлю насипте цукор. Подрібніть ягоди блендером до стану пюре.
- Варіть пюре на маленькому вогні до густоти приблизно 10 хвилин. Потім дайте йому охолонути.
- Деко застеліть пергаментом, змоченим водою, і викладіть рівним шаром вишневе пюре. Залиште масу підсихати.
- Готову пастилу поріжте на смужки, скрутіть та посипте цукровою пудрою.