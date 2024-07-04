Це буде найсмачніша картопля у вашому житті: готуємо за рецептом Ектора

Печена картопля – ідеальний гарнір практично до всього. Суддя проєкту "МастерШеф" Ектор Хіменес-Браво поділився своїм улюбленим рецептом.

За словами Ектора, він жити не може без картопельки, тому постійно вигадує нові цікаві ідеї її приготування. Цей ароматний гарнір з хрумкою скоринкою буде до вподоби кожному.

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Печена картопля

Час: 40 хвилин

40 хвилин Порцій: 4

– 1 кілограм картоплі;– олія, сіль, перець, кріп до смаку;– 5 зубчиків часнику.

Дивіться, як пекти картоплю з часником: відео

Приготування:

Картоплю почистьте, відваріть та злийте воду. У форму налийте олію та відправте у розігріту духовку, доки не закипить. Покладіть картоплю в гарячу олію, посоліть, поперчіть. Кріп та часник подрібніть, змішайте з олією та полийте картоплю. Запікайте до золотистого кольору.