Це буде найсмачніша картопля у вашому житті: готуємо за рецептом Ектора

4 липня 2024, 20:48
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Джерело:

Shuba

Печена картопля – ідеальний гарнір практично до всього. Суддя проєкту "МастерШеф" Ектор Хіменес-Браво поділився своїм улюбленим рецептом.

За словами Ектора, він жити не може без картопельки, тому постійно вигадує нові цікаві ідеї її приготування. Цей ароматний гарнір з хрумкою скоринкою буде до вподоби кожному.

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Печена картопля

  • Час: 40 хвилин
  • Порцій: 4
Інгредієнти:
– 1 кілограм картоплі;
– олія, сіль, перець, кріп до смаку;
– 5 зубчиків часнику.

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Приготування:

  1. Картоплю почистьте, відваріть та злийте воду.
  2. У форму налийте олію та відправте у розігріту духовку, доки не закипить.
  3. Покладіть картоплю в гарячу олію, посоліть, поперчіть.
  4. Кріп та часник подрібніть, змішайте з олією та полийте картоплю.
  5. Запікайте до золотистого кольору.
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Автор: Ольга Котів