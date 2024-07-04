Це буде найсмачніша картопля у вашому житті: готуємо за рецептом Ектора
4 липня 2024, 20:48Читать новость на русском
Джерело:Shuba
Печена картопля – ідеальний гарнір практично до всього. Суддя проєкту "МастерШеф" Ектор Хіменес-Браво поділився своїм улюбленим рецептом.
За словами Ектора, він жити не може без картопельки, тому постійно вигадує нові цікаві ідеї її приготування. Цей ароматний гарнір з хрумкою скоринкою буде до вподоби кожному.
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Печена картопля
- Час: 40 хвилин
- Порцій: 4
– 1 кілограм картоплі;
– олія, сіль, перець, кріп до смаку;
– 5 зубчиків часнику.
Дивіться, як пекти картоплю з часником: відео
Приготування:
- Картоплю почистьте, відваріть та злийте воду.
- У форму налийте олію та відправте у розігріту духовку, доки не закипить.
- Покладіть картоплю в гарячу олію, посоліть, поперчіть.
- Кріп та часник подрібніть, змішайте з олією та полийте картоплю.
- Запікайте до золотистого кольору.