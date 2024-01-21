Хрустка ніжність у кожному шматочку: секрет розкішної печеної риби від Джеймі Олівера
21 січня 2024, 19:05Читать новость на русском
Джерело:Shuba
Біла риба – джерело користі та ніжного смаку. Приготуйте її у духовці з апетитною хрусткою скоринкою за рецептом Джеймі Олівера.
Риба вийде не пересушеною, ніжною та соковитою. Секрет відомого британського кухаря полягає у соусі на основі в'ялених томатів та олії з цих самих томатів.
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Риба за рецептом Джеймі Олівера
- Час: 45 хвилин
- Порцій: 2
– 2 філе білої риби;
– 2 столові ложки олії;
– половина чайної ложки фенхелю;
– 10 в'ялених томатів;
– 3 зубчики часнику;
– половина лимона;
– 1 столова ложка бальзамічного оцту;
– 3 столові ложки пармезану;
– половина червоного перцю чилі;
– 1 пучок зеленого базиліку;
– 1,5 склянки панірувальних сухарів;
– 2 консервовані анчоуси;
– 2 гілочки розмарину;
– сіль, чорний мелений перець до смаку.
Приготування:
- Розігрійте духовку до 180 градусів. Філе помийте та обсушіть паперовим рушником.
- У форму для запікання налийте олію, додайте сіль, перець і насіння фенхелю. Викладіть філе і добре обваляйте його в олії зі спеціями з усіх боків. Поставте в нагріту духовку на 5 хвилин.
- У блендер або комбайн відправте сік та цедру лимона. Додайте в'ялені томати, трошки олії з помідорів, 2 зубчики часнику, бальзамічний оцет, листочки базиліка і пармезан. Збийте все до утворення крему. Дістаньте рибу з духовки та змажте її соусом.
- У тому ж кухонному комбайні збийте панірувальні сухарі з анчоусами, пропущеним через прес часником і дрібкою чорного меленого перцю. Суміш рівномірно розподіліть по рибі. Викладіть на кожне філе по гілочці розмарину та збризніть трохи олією.
- Поставте в духовку та випікайте 10 – 15 хвилин до хрусткої золотавої скоринки.