Секрети домашньої радості: як швидко приготувати печені яблука
19 січня 2024, 22:21Читать новость на русском
Джерело:moje gotowanie
Печені у духовці яблука – це не лише ароматна страва, але й втілення тепла та затишку в домашній кухні. Завдяки простоті приготування та неймовірному смаку їх полюбляють у кожному домі.
Печені яблука смачні самі по собі, а з додаванням кориці, меду, волоських горіхів та родзинок їм немає рівних. Цей простий десерт завжди чудовий на смак, але найкраще підійде для полудня, коли на вулиці мороз.
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Рецепт печених яблук
- Час: 50 хвилин
- Порцій: 4
– 4 яблука;
– 50 грамів меду;
– 3 грами кориці;
– 40 грамів родзинок;
– 20 грамів улюблених горіхів.
Приготування:
- Яблука помийте та обсушіть.
- У кожного плоду зріжте верхню частину з плодоніжкою – приблизно 2 – 3 сантиметри завтовшки. Пізніше вона буде служити кришкою.
- Видаліть насіння за допомогою ножа або ложки.
- Начинка: родзинки і горіхи викладіть в миску. Додайте мед і щіпку кориці. Змішайте. Покладіть начинку в ямку.
- Накрийте фаршировані яблука попередньо зрізаним "капелюшком".
- Помістіть їх у форму для випічки.
- Змастіть медом, що залишився.
- Випікати 40 хвилин при 180°C.