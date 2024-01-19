Секрети домашньої радості: як швидко приготувати печені яблука

19 січня 2024, 22:21
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Джерело:

moje gotowanie

Печені у духовці яблука – це не лише ароматна страва, але й втілення тепла та затишку в домашній кухні. Завдяки простоті приготування та неймовірному смаку їх полюбляють у кожному домі.

Печені яблука смачні самі по собі, а з додаванням кориці, меду, волоських горіхів та родзинок їм немає рівних. Цей простий десерт завжди чудовий на смак, але найкраще підійде для полудня, коли на вулиці мороз.

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Рецепт печених яблук

  • Час: 50 хвилин
  • Порцій: 4
Інгредієнти:
– 4 яблука;
– 50 грамів меду;
– 3 грами кориці;
– 40 грамів родзинок;
– 20 грамів улюблених горіхів.

Приготування:

  1. Яблука помийте та обсушіть.
  2. У кожного плоду зріжте верхню частину з плодоніжкою – приблизно 2 – 3 сантиметри завтовшки. Пізніше вона буде служити кришкою.
  3. Видаліть насіння за допомогою ножа або ложки.
  4. Начинка: родзинки і горіхи викладіть в миску. Додайте мед і щіпку кориці. Змішайте. Покладіть начинку в ямку.
  5. Накрийте фаршировані яблука попередньо зрізаним "капелюшком".
  6. Помістіть їх у форму для випічки.
  7. Змастіть медом, що залишився.
  8. Випікати 40 хвилин при 180°C.

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Автор: Лілія Імбіровська-Сиваківська