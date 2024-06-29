Американський рецепт: готуємо фантастичні печериці на мангалі
29 червня 2024, 17:59Читать новость на русском
Джерело:Creamlayers
Печериці чудово пасують до шашликів. Спробуйте приготувати їх за американським рецептом.
Такі гриби точно сподобаються всім. Тому радимо зберегти цей простий рецепт.
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Печериці на мангалі
- Час: 60 хвилин
- Порцій: 4
– 1 столова ложка грецького йогурту;
– 1 чайна ложка тертого імбиру;
– 2 зубчики часнику;
– 1 столова ложка лимонного соку;
– 1 чайна ложка чорного перцю;
– 1 чайна ложка сушеного часнику;
– 1 чайна ложка сушеного орегано;
– 0,5 чайної ложки солі;
– 0,5 чайної ложки соєвого соусу;
– 1 пучок петрушки;
– 250 грамів печериць.
Приготування:
- Змішайте вершковий сир, імбир, вичавлений пресом часник, лимонний сік, перець, орегано, сіль, соєвий соус та подрібнену петрушку.
- Печериці добре помийте. Проколіть шапочку в кількох місцях дерев'яною шпажкою або зубочисткою, але не наскрізь.
- Занурте гриби в маринад та добре перемішайте. Залиште на 40 хвилин.
- Нанижіть гриби на шампури. Смажте на мангалі, час від часу перевертаючи, впродовж 10 хвилин.