Білі гриби смачні у будь-якому вигляді й готуються без зайвих клопотів. Достатньо елементарних штрихів для цього продукту, аби на вашому столі опинився шедевр, розповідає 24 Канал з посиланням на Cookpad.
З яким гарніром подавати смажені з цибулею білі гриби?
Вони дуже гармонійно смакують з рисом, однак з картоплею чи іншим гарніром ви також отримаєте чудовий результат, розповідає портал Breakfast.ua.
Як посмажити білі гриби з цибулею?
- Час: 40 хвилин
- Порцій: 4
Інгредієнти:
– 500 грамів свіжих білих грибів;
– 2 столові ложки смальцю або олії;
– 3 – 4 цибулини;
– сіль та перець до смаку.
Приготування:
- Почистіть гриби, промийте їх під проточною водою та наріжте шматочками.
- Опустіть гриби в киплячу підсолену воду та відваріть протягом 15 – 20 хвилин.
- Потім відкиньте їх на друшляк і дайте зайвій рідині стекти.
- Розігрійте на сковороді смалець або олію, викладіть відварені гриби й обсмажуйте близько 20 хвилин, час від часу помішуйте.
- Додайте цибулю, нарізану півкільцями, приправте сіллю та перцем.
- Продовжуйте смажити, поки цибуля не набуде апетитного золотистого кольору.
Смачного!
Як ще приготувати гриби?
Дуже смачними будуть білі гриби, приготовані у сметані.
А ще можна зробити смачну підливу, яка перетворить на шедевр будь-яку страву.