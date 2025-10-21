Білі гриби смачні у будь-якому вигляді й готуються без зайвих клопотів. Достатньо елементарних штрихів для цього продукту, аби на вашому столі опинився шедевр, розповідає 24 Канал з посиланням на Cookpad.

З яким гарніром подавати смажені з цибулею білі гриби?



Вони дуже гармонійно смакують з рисом, однак з картоплею чи іншим гарніром ви також отримаєте чудовий результат, розповідає портал Breakfast.ua.

Як посмажити білі гриби з цибулею?

Час : 40 хвилин

: 40 хвилин Порцій: 4

Інгредієнти:

– 500 грамів свіжих білих грибів;

– 2 столові ложки смальцю або олії;

– 3 – 4 цибулини;

– сіль та перець до смаку.

Приготування:

Почистіть гриби, промийте їх під проточною водою та наріжте шматочками. Опустіть гриби в киплячу підсолену воду та відваріть протягом 15 – 20 хвилин. Потім відкиньте їх на друшляк і дайте зайвій рідині стекти. Розігрійте на сковороді смалець або олію, викладіть відварені гриби й обсмажуйте близько 20 хвилин, час від часу помішуйте. Додайте цибулю, нарізану півкільцями, приправте сіллю та перцем. Продовжуйте смажити, поки цибуля не набуде апетитного золотистого кольору.

Смачного!

