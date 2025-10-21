Білі гриби смачні у будь-якому вигляді й готуються без зайвих клопотів. Достатньо елементарних штрихів для цього продукту, аби на вашому столі опинився шедевр, розповідає 24 Канал з посиланням на Cookpad.

З яким гарніром подавати смажені з цибулею білі гриби?

Вони дуже гармонійно смакують з рисом, однак з картоплею чи іншим гарніром ви також отримаєте чудовий результат, розповідає портал Breakfast.ua.

Як посмажити білі гриби з цибулею?

  • Час: 40 хвилин
  • Порцій: 4

Інгредієнти:
– 500 грамів свіжих білих грибів;
– 2 столові ложки смальцю або олії;
– 3 – 4 цибулини;
– сіль та перець до смаку.

Приготування:

  1. Почистіть гриби, промийте їх під проточною водою та наріжте шматочками.
  2. Опустіть гриби в киплячу підсолену воду та відваріть протягом 15 – 20 хвилин.
  3. Потім відкиньте їх на друшляк і дайте зайвій рідині стекти.
  4. Розігрійте на сковороді смалець або олію, викладіть відварені гриби й обсмажуйте близько 20 хвилин, час від часу помішуйте.
  5. Додайте цибулю, нарізану півкільцями, приправте сіллю та перцем.
  6. Продовжуйте смажити, поки цибуля не набуде апетитного золотистого кольору.

Смачного!

