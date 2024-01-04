Кращі, ніж торт: як приготувати королівські печінкові млинці до святкового столу
4 січня 2024, 18:55Читать новость на русском
Джерело:Cookorama
Печінковий торт є частим гостем на українських святкових столах. Проте радимо спробувати приготувати з печінки щось інше.
Скористайтеся цим рецептом печінкових млинців. Начинка може бути будь-яка, однак в цьому переписі використовуються яйця та сир.
Варто спробувати Смачніший, ніж оригінальний: рецепт Олів'є без ковбаси
Рецепт печінкових млинців
- Час: 1 година
- Порцій: 8
Інгредієнти:
– 200 грамів печінки;
– 200 мілілітрів молока;
– 2 яйця;
– 0,5 склянки борошна;
– 1 цибулина;
– 2 столові ложки олії;
– сіль, перець чорний мелений до смаку.
Для начинки:
– 3 яйця;
– 300 грамів сиру;
– майонез та часник до смаку.
Приготування:
- Перемеліть печінку на м'ясорубці разом із цибулею.
- Додайте яйця, молоко, сіль та перець.
- Постійно збиваючи вінчиком, всипте просіяне борошно до утворення тіста з консистенцією рідкої сметани.
- Процідіть тісто через сито, додайте олію і посмажте тоненькі млинчики на маленькій сковорідці.
- Готові млинці намажте майонезом з подрібненим часником і почергово посипте тертими вареними яйцями та сиром.
- Загорніть кожен рулетиком та подавайте до столу.