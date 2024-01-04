Кращі, ніж торт: як приготувати королівські печінкові млинці до святкового столу

4 січня 2024, 18:55
Читать новость на русском

Джерело:

Cookorama

Печінковий торт є частим гостем на українських святкових столах. Проте радимо спробувати приготувати з печінки щось інше.

Скористайтеся цим рецептом печінкових млинців. Начинка може бути будь-яка, однак в цьому переписі використовуються яйця та сир.

Варто спробувати Смачніший, ніж оригінальний: рецепт Олів'є без ковбаси

Рецепт печінкових млинців

  • Час: 1 година
  • Порцій: 8

Інгредієнти:
– 200 грамів печінки;
– 200 мілілітрів молока;
– 2 яйця;
– 0,5 склянки борошна;
– 1 цибулина;
– 2 столові ложки олії;
– сіль, перець чорний мелений до смаку.

Для начинки:
– 3 яйця;
– 300 грамів сиру;
– майонез та часник до смаку.

Приготування:

  1. Перемеліть печінку на м'ясорубці разом із цибулею.
  2. Додайте яйця, молоко, сіль та перець.
  3. Постійно збиваючи вінчиком, всипте просіяне борошно до утворення тіста з консистенцією рідкої сметани.
  4. Процідіть тісто через сито, додайте олію і посмажте тоненькі млинчики на маленькій сковорідці.
  5. Готові млинці намажте майонезом з подрібненим часником і почергово посипте тертими вареними яйцями та сиром.
  6. Загорніть кожен рулетиком та подавайте до столу.

Сподобався рецепт? Спробуйте ще приготувати салат з буряка та солоних огірків. Це дуже смачно!
Автор: Ольга Котів