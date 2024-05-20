Рецепт, який точно вдасться: приготуйте приголомшливий печінковий кекс з кукурудзою
20 травня 2024, 18:58Читать новость на русском
Джерело:mariya_brylkovska
Якщо любите м'ясні хлібці, спробуйте приготувати щось подібне з печінкою. Ця страва вразить вас смаком й водночас буде корисною.
Кукурудза додасть хлібцю цікавинки. Обов'язково збережіть цей рецепт.
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Печінковий хлібець з кукурудзою
- Час: 1 година
- Порцій: 4
– 500 грамів курячої печінки;
– 4 столові ложки вівсяних пластівців;
– 5 столових ложок цілозернового борошна;
– 1 чайна ложка розпушувача;
– 1 яйце;
– 2 цибулини;
– 1 морква;
– 1 чайна ложка хмелі-сунелі;
– 1 чайна ложка сушеного часнику;
– сіль до смаку;
– 2 столові ложки консервованої кукурудзи;
– 10 грамів олії.
Дивіться відео, як приготувати печінковий хлібець
Приготування:
- Печінку почистьте від плівок і промийте. Моркву та цибулю почистьте і наріжте шматочками.
- Печінку разом із морквою та цибулею перебийте блендером. Додайте яйце, пластівці, борошно, розпушувач, спеції, сіль і ретельно перемішайте. Залиште на 10 хвилин.
- Форму змастіть олією та перелийте в неї печінкову масу. Зверху посипте кукурудзою. Випікайте у розігрітій до 180 градусів духовці 45 – 50 хвилин. Готовий кекс охолодіть та наріжте на порційні шматки.