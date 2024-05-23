Ніжний, як хмаринка: елементарний рецепт печінкового паштету, який зникне за хвилину
23 травня 2024, 14:59Читать новость на русском
Джерело:gorbenko_art
Якщо хочете поласувати печінковим паштетом, не обов'язково його купувати. Адже така страва готується швидко і просто.
Окрім цього, домашній печінковий паштет – доволі бюджетний. Вам потрібні лише найпростіші інгредієнти.
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Паштет з курячої печінки
- Час: 2 години
- Порцій: 6
– 500 грамів курячої печінки;
– 180 грамів масла;
– 1 цибулина;
– 2 зубчики часнику;
– 70 мілілітрів коньяку;
– чебрець, сіль до смаку;
– 5 яєць;
– 200 мілілітрів вершків 33%.
Дивіться, як готувати паштет з курячої печінки: відео
Приготування:
- Наріжте очищену цибулю. Хвилинку обсмажте її на маслі з додаванням часнику та чебрецю.
- Влийте коньяк на пательню, підпаліть і випаровуйте близько 10 хвилин на мінімальному вогні.
- Окремо розтопіть масло.
- Очистьте печінку від плівок. З'єднайте її з вершками, маслом, цибулею та яйцями.
- Ретельно перебийте блендером та посоліть. Перелийте у форму та поставте на деко з водою.
- Випікайте 1,5 години при температурі 130 градусів в режимі "верх і низ".