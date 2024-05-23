Ніжний, як хмаринка: елементарний рецепт печінкового паштету, який зникне за хвилину

23 травня 2024, 14:59
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Джерело:

gorbenko_art

Якщо хочете поласувати печінковим паштетом, не обов'язково його купувати. Адже така страва готується швидко і просто.

Окрім цього, домашній печінковий паштет – доволі бюджетний. Вам потрібні лише найпростіші інгредієнти.

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Паштет з курячої печінки

  • Час: 2 години
  • Порцій: 6
Інгредієнти:
– 500 грамів курячої печінки;
– 180 грамів масла;
– 1 цибулина;
– 2 зубчики часнику;
– 70 мілілітрів коньяку;
– чебрець, сіль до смаку;
– 5 яєць;
– 200 мілілітрів вершків 33%.

Дивіться, як готувати паштет з курячої печінки: відео

Приготування:

  1. Наріжте очищену цибулю. Хвилинку обсмажте її на маслі з додаванням часнику та чебрецю.
  2. Влийте коньяк на пательню, підпаліть і випаровуйте близько 10 хвилин на мінімальному вогні.
  3. Окремо розтопіть масло.
  4. Очистьте печінку від плівок. З'єднайте її з вершками, маслом, цибулею та яйцями. 
  5. Ретельно перебийте блендером та посоліть. Перелийте у форму та поставте на деко з водою.
  6. Випікайте 1,5 години при температурі 130 градусів в режимі "верх і низ".

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Автор: Ольга Котів