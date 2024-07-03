Найсмачніший печінковий паштет у вашому житті: перевірений рецепт, який вражає простотою

3 липня 2024, 16:59
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Джерело:

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Печінковий паштет, мабуть, люблять всі. Спробуйте приготувати його за цим простим рецептом.

Секретним інгредієнтом цього паштету є яблуко. Ви здивуєтесь, наскільки воно пасує до печінки.

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Рецепт найсмачнішого печінкового паштету.

  • Час: 1 година
  • Порцій: 4
Інгредієнти:
– 450 грамів курячої печінки;
– 1 морква;
– 1 цибуля;
– 1 яблуко;
– 150 мілілітрів вершків;
– 20 – 30 грамів масла.

Дивіться, як приготувати печінковий паштет: відео

Приготування:

  1. Помийте печінку та обріжте все зайве. Покладіть у форму для запікання.
  2. Почистьте та помийте овочі та яблуко. Наріжте довільними шматками та відправте до печінки.
  3. Додайте вершки, масло, сіль, перець до смаку та запікайте протягом 1 години у розігрітій до 220 градусів духовці. Готову печінку можна залишити ще на годину у вимкненій духовці.
  4. Подрібніть усі блендером до однорідності та поставте у холодильник для застигання.
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Автор: Ольга Котів