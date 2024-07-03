Найсмачніший печінковий паштет у вашому житті: перевірений рецепт, який вражає простотою
3 липня 2024, 16:59Читать новость на русском
Джерело:_lady.stegantseva_
Печінковий паштет, мабуть, люблять всі. Спробуйте приготувати його за цим простим рецептом.
Секретним інгредієнтом цього паштету є яблуко. Ви здивуєтесь, наскільки воно пасує до печінки.
Варто спробувати Швидкий та бюджетний перекус: готуємо котлети з капусти
Рецепт найсмачнішого печінкового паштету.
- Час: 1 година
- Порцій: 4
– 450 грамів курячої печінки;
– 1 морква;
– 1 цибуля;
– 1 яблуко;
– 150 мілілітрів вершків;
– 20 – 30 грамів масла.
Дивіться, як приготувати печінковий паштет: відео
Приготування:
- Помийте печінку та обріжте все зайве. Покладіть у форму для запікання.
- Почистьте та помийте овочі та яблуко. Наріжте довільними шматками та відправте до печінки.
- Додайте вершки, масло, сіль, перець до смаку та запікайте протягом 1 години у розігрітій до 220 градусів духовці. Готову печінку можна залишити ще на годину у вимкненій духовці.
- Подрібніть усі блендером до однорідності та поставте у холодильник для застигання.