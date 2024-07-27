У 10 разів смачніший, ніж магазинний: готуємо печінковий паштет з баклажанами на зиму
27 липня 2024, 19:49Читать новость на русском
Джерело:"Щоденник життя"
Завжди добре мати вдома баночку печінкового паштету. Він ідеально пасує для сніданку чи швидкого перекусу.
Баклажани додадуть паштету особливого аромату. Спробуйте – вам сподобається.
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Печінковий паштет з баклажанами
- Час: 1 година 30 хвилин
- Порцій: 4
– 2 кілограми баклажанів;
– 1 кілограм курячої печінки;
– 500 грамів моркви;
– 500 грамів цибулі;
– 250 грамів масла;
– 125 мілілітрів олії;
– 3 чайні ложки солі;
– 1 чайна ложка меленого перцю;
– 4 лаврові листки.
Приготування:
- Овочі помийте. Баклажани запечіть у духовці до м'якості.
- Печінку промийте і відваріть до готовності.
- Моркву й цибулю почистьте. Моркву натріть на велику терку, а цибулю дрібно наріжте.
- Розігрійте пательню з олією й обсмажте цибулю до прозорості. Всипте моркву, перемішайте і тушкуйте до м'якості.
- Баклажани наріжте шматочками та перекрутіть через м'ясорубку. Далі перекрутіть печінку і засмажку.
- В масу додайте масло, сіль, перець, перемішайте й тушкуйте на маленькому вогні 1 годину.
- За цей час простерилізуйте банки й кришки. Розкладіть паштет у стерилізовані банки й герметично закрийте кришками.