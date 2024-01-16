В магазині такого не купиш: як приготувати ідеальний печінково-вершковий паштет

Приготуйте вдома паштет з курячої печінки. Це просто, смачно і бюджетно.

На приготування потрібно зовсім мало часу. Попри це, паштет смакуватиме краще, ніж магазинний.

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Рецепт печінкового паштету

Час : 45 хвилин

: 45 хвилин Порцій: 10

– 200 грамів моркви;– 200 грамів цибулі;– 700 грамів курячої печінки;– 100 грамів вершкового масла;– 200 мілілітрів вершків 10%;– сіль, перець, олія для смаження.

Приготування: