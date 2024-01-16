В магазині такого не купиш: як приготувати ідеальний печінково-вершковий паштет
16 січня 2024, 15:40Читать новость на русском
Джерело:kruchkov.food
Приготуйте вдома паштет з курячої печінки. Це просто, смачно і бюджетно.
На приготування потрібно зовсім мало часу. Попри це, паштет смакуватиме краще, ніж магазинний.
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Рецепт печінкового паштету
- Час: 45 хвилин
- Порцій: 10
– 200 грамів моркви;
– 200 грамів цибулі;
– 700 грамів курячої печінки;
– 100 грамів вершкового масла;
– 200 мілілітрів вершків 10%;
– сіль, перець, олія для смаження.
Приготування:
- Почистьте цибулю та моркву і наріжте їх довільними шматками. Відправте на розігріту пательню смажитися 10 хвилин на оливковій олії. Після цього додайте склянку теплої води та потушкуйте ще трохи.
- Тим часом на іншій пательні обсмажте курячу печінку до скоринки. Додайте масло, сіль, перець та потушкуйте ще 10 хвилин.
- Додайте печінку до овочів та залийте вершками. Тушкуйте ще 10 хвилин.
- Після цього подрібніть усе блендером. Смакуйте охолодженим.