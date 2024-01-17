Всього 20 хвилин і 3 інгредієнти: готуємо ідеальне домашнє печиво без тіста
17 січня 2024, 10:58Читать новость на русском
Джерело:УНІАН
Смачне домашнє печиво можна приготувати навіть без борошна. Спробуйте цей покроковий рецепт – ви не залишитеся розчарованими.
Горіхове печиво на білках підходить господиням, які хочуть приготувати чудові ласощі без метушні. Однак важливо пам'ятати, що білки повинні бути кімнатної температури. Тоді все точно вдасться.
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Повітряне горіхове печиво
- Час: 25 хвилин
- Порцій: 4
– 70 грамів білка (від 2 великих яєць);
– 180 – 200 грамів цукру;
– 210 грамів горіхів.
Приготування:
- Перетворіть горіхи на дрібну крихту.
- Збийте білки до появи легкої піни на третій швидкості блендера, а потім на п'ятій – до пишності. Не припиняючи збивати, додавайте цукор дрібними порціями. Збивайте до піків.
- Висипте у білки горіхи та акуратно перемішайте.
- Перемістіть білково-горіхову масу в кондитерський мішок і видавіть печиво на застелене пергаментом деко. Відстань між печивом має бути мінімум 2 – 3 сантиметри.
- Випікайте 20 – 25 хвилин у духовці, розігрітій до 180 градусів.